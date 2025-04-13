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Запад раскрыл, как лидеры России, США и Китая поделят мир на сферы влияния
Запад раскрыл, как лидеры России, США и Китая поделят мир на сферы влияния - 13.04.2025, ПРАЙМ
Запад раскрыл, как лидеры России, США и Китая поделят мир на сферы влияния
Американское издание Newsweek представило свой взгляд на возможное распределение сфер влияния между Россией, США и Китаем, опубликовав карту предполагаемого... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T15:58+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Американское издание Newsweek представило свой взгляд на возможное распределение сфер влияния между Россией, США и Китаем, опубликовав карту предполагаемого геополитического раздела мира.Авторы материала сравнили нынешние попытки урегулирования украинского конфликта с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании определяли послевоенное устройство Европы. По их мнению, текущая ситуация может привести к аналогичному перераспределению глобального влияния.Согласно опубликованной карте, в орбиту влияния России могут войти европейские государства, Закавказье и Турция. США, как предполагается, сосредоточатся на контроле над Северной Америкой и Гренландией, в то время как Китай будет доминировать в Юго-Восточной Азии, включая такие крупные государства, как Япония, Индия и Пакистан.Однако такие регионы, как Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не вошли в предполагаемые зоны влияния этих трех держав.Ранее в апреле глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил мнение, что мировой порядок начал меняться на фоне пересмотра внешнеполитического курса США. По его словам, все больше стран отдаляются от Вашингтона, реагируя на политику президента США Дональда Трампа, и ищут новые альянсы.Также глава МИД Китая Ван И в беседе с РИА Новости подчеркнул, что партнёрство между Китаем и Россией служит фактором стабильности в условиях глобальной неопределённости.
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Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Newsweek, Мировая экономика
Запад раскрыл, как лидеры России, США и Китая поделят мир на сферы влияния
Журнал Newsweek опубликовал карту со сферами влияния России, США и Китая
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ.
Американское издание Newsweek
представило свой взгляд на возможное распределение сфер влияния между Россией, США и Китаем, опубликовав карту предполагаемого геополитического раздела мира.
Авторы материала сравнили нынешние попытки урегулирования украинского конфликта с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании определяли послевоенное устройство Европы. По их мнению, текущая ситуация может привести к аналогичному перераспределению глобального влияния.
Согласно опубликованной карте, в орбиту влияния России могут войти европейские государства, Закавказье и Турция. США, как предполагается, сосредоточатся на контроле над Северной Америкой и Гренландией, в то время как Китай будет доминировать в Юго-Восточной Азии, включая такие крупные государства, как Япония, Индия и Пакистан.
Однако такие регионы, как Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не вошли в предполагаемые зоны влияния этих трех держав.
Ранее в апреле глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил мнение, что мировой порядок начал меняться на фоне пересмотра внешнеполитического курса США. По его словам, все больше стран отдаляются от Вашингтона, реагируя на политику президента США Дональда Трампа, и ищут новые альянсы.
Также глава МИД Китая Ван И в беседе с РИА Новости подчеркнул, что партнёрство между Китаем и Россией служит фактором стабильности в условиях глобальной неопределённости.
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