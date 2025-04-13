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МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю - 13.04.2025, ПРАЙМ
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МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю
МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю - 13.04.2025, ПРАЙМ
МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю
Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T21:45+0300
2025-04-13T21:45+0300
политика
россия
черное море
украина
андрей сибига
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра. "Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - говорится в материале на сайте "ТСН". В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
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россия, черное море, украина, андрей сибига, дональд трамп, оон
Политика, РОССИЯ, Черное море, УКРАИНА, Андрей Сибига, Дональд Трамп, ООН
21:45 13.04.2025
 
МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю

МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по безопасности в Черном море

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра.
"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - говорится в материале на сайте "ТСН".
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
В Турции назвали дату переговоров РФ и Украины по судоходству в Черном море
14:25
 
ПолитикаРОССИЯЧерное мореУКРАИНААндрей СибигаДональд ТрампООН
 
 
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