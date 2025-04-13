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Минобороны Турции уточнило данные о встрече по безопасности в Черном море
Минобороны Турции уточнило данные о встрече по безопасности в Черном море - 13.04.2025, ПРАЙМ
Минобороны Турции уточнило данные о встрече по безопасности в Черном море
Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T23:20+0300
2025-04-13T23:20+0300
2025-04-13T23:20+0300
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - ПРАЙМ. Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные ряда стран, сообщает госагентство Anadolu. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о встрече представителей РФ и Украины в Анкаре, сообщил ранее украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра. "15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной. Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море", - цитирует госагентство заявление минобороны Турции. Список стран в релизе не уточняется. При этом в англоязычной версии агентства уточняется, что минобороны Турции "заявило о том, что российские представители не будут участвовать во встрече". К 21.30 мск в тексте на сайте CNN Türk осталось лишь одно упоминание о встрече представителей РФ и Украины, далее текст упоминает лишь встречу иностранных военных атташе. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
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россия, мировая экономика, турция, украина, черное море, андрей сибига, сергей лавров, владимир путин, мид, россельхозбанк, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Черное море, Андрей Сибига, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД, Россельхозбанк, ООН
Минобороны Турции уточнило данные о встрече по безопасности в Черном море
Минобороны Турции уточнило информацию о встрече по безопасности судоходства в Черном море
АНТАЛЬЯ, 13 апр - ПРАЙМ. Министерство обороны уточнило информацию по ранее объявленной турецкими СМИ встрече по безопасности судоходства в Черном море - в ней будут участвовать военные ряда стран, сообщает госагентство Anadolu.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил информацию о встрече представителей РФ и Украины в Анкаре, сообщил ранее украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра.
"15-16 апреля в штабе командования ВМС Турции состоится встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной. Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море", - цитирует госагентство заявление минобороны Турции.
Список стран в релизе не уточняется. При этом в англоязычной версии агентства уточняется, что минобороны Турции "заявило о том, что российские представители не будут участвовать во встрече".
К 21.30 мск в тексте на сайте CNN Türk осталось лишь одно упоминание о встрече представителей РФ и Украины, далее текст упоминает лишь встречу иностранных военных атташе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
МИД Украины не подтвердил планы провести встречу с Россией по Черному морю