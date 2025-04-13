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Раскрыта мошенническая схема под видом установки сигнализации
Раскрыта мошенническая схема под видом установки сигнализации - 13.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыта мошенническая схема под видом установки сигнализации
Мошенники стали получать код доступа к сайту госуслуг по предлогом установки сигнализации в доме, предупреждает прокуратура Москвы. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T13:23+0300
2025-04-13T13:23+0300
2025-04-13T13:23+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали получать код доступа к сайту госуслуг по предлогом установки сигнализации в доме, предупреждает прокуратура Москвы. "Внимание, новая схема мошенничества: телефонные аферисты получают код доступа в госуслуги под предлогом установки в доме сигнализации", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, на такую уловку мошенников попался 81-летний пенсионер, которому позвонил неизвестный и, представляясь специалистом по установке сигнализации, сообщил, что многоквартирный дом, где живет пенсионер, будет оборудован сигнализацией, которая предусматривает изготовление ключей. После этого звонивший попросил назвать код из смс, что пострадавший и сделал. Затем разговор был завершен. Через несколько минут мужчина получил сообщение, что его персональные данные и денежные средства под угрозой мошенников, а также финансовые документы, якобы подтверждающие этот факт, и даже фото служебного удостоверения лжесотрудника "финмониторинга". После этого аферисты перезвонили пенсионеру и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона, получили удаленный доступ к устройствам и похитили 1,8 миллиона рублей.
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технологии, общество , финансы, москва
Технологии, Общество , Финансы, МОСКВА
Раскрыта мошенническая схема под видом установки сигнализации
Мошенники стали получать код доступа к госуслугам под предлогом установки сигнализации
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали получать код доступа к сайту госуслуг по предлогом установки сигнализации в доме, предупреждает прокуратура Москвы.
"Внимание, новая схема мошенничества: телефонные аферисты получают код доступа в госуслуги под предлогом установки в доме сигнализации", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, на такую уловку мошенников попался 81-летний пенсионер, которому позвонил неизвестный и, представляясь специалистом по установке сигнализации, сообщил, что многоквартирный дом, где живет пенсионер, будет оборудован сигнализацией, которая предусматривает изготовление ключей. После этого звонивший попросил назвать код из смс, что пострадавший и сделал. Затем разговор был завершен.
Через несколько минут мужчина получил сообщение, что его персональные данные и денежные средства под угрозой мошенников, а также финансовые документы, якобы подтверждающие этот факт, и даже фото служебного удостоверения лжесотрудника "финмониторинга".
После этого аферисты перезвонили пенсионеру и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона, получили удаленный доступ к устройствам и похитили 1,8 миллиона рублей.
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет