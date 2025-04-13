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В Москве грозят штрафом за повреждение вербы
В Москве грозят штрафом за повреждение вербы - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Москве грозят штрафом за повреждение вербы
Повреждение вербы может грозить штрафом от 3500 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T02:42+0300
2025-04-13T02:42+0300
2025-04-13T02:42+0300
общество
экономика
москва
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3500 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", - рассказали в пресс-службе.
Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
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общество , москва, иерусалим
Общество , Экономика, МОСКВА, Иерусалим
В Москве грозят штрафом за повреждение вербы
Повреждение вербы в Москве грозит штрафом от 3500 рублей
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3500 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", - рассказали в пресс-службе.
Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.