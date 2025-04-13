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В Москве грозят штрафом за повреждение вербы

В Москве грозят штрафом за повреждение вербы - 13.04.2025, ПРАЙМ

В Москве грозят штрафом за повреждение вербы

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3500 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T02:42+0300

2025-04-13T02:42+0300

2025-04-13T02:42+0300

общество

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3500 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", - рассказали в пресс-службе. Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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