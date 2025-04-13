https://1prime.ru/20250413/mvd-856634160.html

В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows

В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows - 13.04.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows

В WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО, сообщается в официальном телеграм-канале... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T11:38+0300

2025-04-13T11:38+0300

2025-04-13T11:53+0300

технологии

москва

рф

whatsapp

мвд

meta

https://cdnn.1prime.ru/img/82863/31/828633153_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_d737fb4793be1d159aea1e68bceba21c.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО, сообщается в официальном телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник может отправить вредоносное программное обеспечение, как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно. Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6. Если вы не обновили приложение — срочно сделайте это, сообщается в релизе. В полиции рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии, не открывать вложения от незнакомцев, следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250411/mvd-856581071.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, рф, whatsapp, мвд, meta