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В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows - 13.04.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows
В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows - 13.04.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows
В WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО, сообщается в официальном телеграм-канале... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:38+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО, сообщается в официальном телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник может отправить вредоносное программное обеспечение, как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно. Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6. Если вы не обновили приложение — срочно сделайте это, сообщается в релизе. В полиции рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии, не открывать вложения от незнакомцев, следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, москва, рф, whatsapp, мвд, meta
Технологии, МОСКВА, РФ, WhatsApp, МВД, Meta
11:38 13.04.2025 (обновлено: 11:53 13.04.2025)
 
В МВД предупредили об уязвимости в WhatsApp для Windows

МВД: в WhatsApp обнаружена уязвимость, позволяющая мошенникам отправлять вредоносное ПО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Логотип мессенджера WhatsApp
 Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять пользователям вредоносное ПО, сообщается в официальном телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник может отправить вредоносное программное обеспечение, как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно.
Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6. Если вы не обновили приложение — срочно сделайте это, сообщается в релизе.
В полиции рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии, не открывать вложения от незнакомцев, следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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