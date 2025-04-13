Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма, меньше которой бесполезно копить - 13.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250413/nakopleniya-856562502.html
Названа сумма, меньше которой бесполезно копить
Названа сумма, меньше которой бесполезно копить - 13.04.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, меньше которой бесполезно копить
Финансовая подушка безопасности россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных заработков. Что делать,... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T02:02+0300
2025-04-13T02:02+0300
экономика
накопления
финансы
общество
мери валишвили
рэу им. г.в.плеханова
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/69/841386941_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ff719872507eaff790be901870428f0e.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Финансовая подушка безопасности россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных заработков. Что делать, если накопить больше не получается, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Финансовая подушка безопасности нужна при любом размере дохода, и сформировать ее достаточно просто, откладывая 10% от зарплаты или иного дохода. Объем сбережений должен составлять не менее трех, а лучше шести месячных заработков. Такой размер позволит пережить сложные времена (например, потерю работы) с наименьшими последствиями.Указать точную сумму накоплений достаточно сложно, тем более, что заработные платы в стране варьируются в разных регионах. По данным исследований Банка России, средний объем накоплений россиян составляет 145 тысяч рублей. К сожалению, во многих случаях это меньше трехмесячного объема расходов, особенно с учетом кредитов. Ведь средняя заработная плата в 2024 году составила около 88 тысяч рублей в месяц.“Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов. Так, если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжёлый период. Если же бюджет расходуется в том числе и на оплату кредитов, необходимо расширять запасы с расчетом на погашение платежей по кредитам не менее, чем на три месяца”, - указала она.Но это лишь накопления в виде банковских вкладов, а еще есть наличные в рублях и в валюте. Оценить их объем точно крайне сложно, заключила Валишвили.
https://1prime.ru/20241206/gref-853386466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/69/841386941_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11e0100af081600dd3f057d73d640c8e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
накопления, финансы, общество , мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, банк россии
Экономика, накопления, Финансы, Общество , Мери Валишвили, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Банк России
02:02 13.04.2025
 
Названа сумма, меньше которой бесполезно копить

Доцент Валишвили объяснила, что делать, если не удается накопить даже 3 зарплаты

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaБедность, банкротство
Бедность, банкротство
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Финансовая подушка безопасности россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных заработков. Что делать, если накопить больше не получается, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Финансовая подушка безопасности нужна при любом размере дохода, и сформировать ее достаточно просто, откладывая 10% от зарплаты или иного дохода. Объем сбережений должен составлять не менее трех, а лучше шести месячных заработков. Такой размер позволит пережить сложные времена (например, потерю работы) с наименьшими последствиями.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах
6 декабря 2024, 13:49
Указать точную сумму накоплений достаточно сложно, тем более, что заработные платы в стране варьируются в разных регионах. По данным исследований Банка России, средний объем накоплений россиян составляет 145 тысяч рублей. К сожалению, во многих случаях это меньше трехмесячного объема расходов, особенно с учетом кредитов. Ведь средняя заработная плата в 2024 году составила около 88 тысяч рублей в месяц.
“Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов. Так, если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжёлый период. Если же бюджет расходуется в том числе и на оплату кредитов, необходимо расширять запасы с расчетом на погашение платежей по кредитам не менее, чем на три месяца”, - указала она.
Но это лишь накопления в виде банковских вкладов, а еще есть наличные в рублях и в валюте. Оценить их объем точно крайне сложно, заключила Валишвили.
 
ЭкономиканакопленияФинансыОбществоМери ВалишвилиРЭУ им. Г.В.ПлехановаБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала