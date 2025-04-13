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Названа сумма, меньше которой бесполезно копить

Названа сумма, меньше которой бесполезно копить - 13.04.2025, ПРАЙМ

Названа сумма, меньше которой бесполезно копить

Финансовая подушка безопасности россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных заработков. Что делать,... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T02:02+0300

2025-04-13T02:02+0300

2025-04-13T02:02+0300

экономика

накопления

финансы

общество

мери валишвили

рэу им. г.в.плеханова

банк россии

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Финансовая подушка безопасности россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных заработков. Что делать, если накопить больше не получается, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Финансовая подушка безопасности нужна при любом размере дохода, и сформировать ее достаточно просто, откладывая 10% от зарплаты или иного дохода. Объем сбережений должен составлять не менее трех, а лучше шести месячных заработков. Такой размер позволит пережить сложные времена (например, потерю работы) с наименьшими последствиями.Указать точную сумму накоплений достаточно сложно, тем более, что заработные платы в стране варьируются в разных регионах. По данным исследований Банка России, средний объем накоплений россиян составляет 145 тысяч рублей. К сожалению, во многих случаях это меньше трехмесячного объема расходов, особенно с учетом кредитов. Ведь средняя заработная плата в 2024 году составила около 88 тысяч рублей в месяц.“Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов. Так, если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжёлый период. Если же бюджет расходуется в том числе и на оплату кредитов, необходимо расширять запасы с расчетом на погашение платежей по кредитам не менее, чем на три месяца”, - указала она.Но это лишь накопления в виде банковских вкладов, а еще есть наличные в рублях и в валюте. Оценить их объем точно крайне сложно, заключила Валишвили.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

накопления, финансы, общество , мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, банк россии