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Во Франции собираются повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан - 13.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во Франции собираются повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан
Во Франции собираются повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан - 13.04.2025, ПРАЙМ
Во Франции собираются повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан
Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T23:35+0300
2025-04-13T23:36+0300
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ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на постоянной основе, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар. "Я желаю, чтобы этот вклад был постоянным. Это 2 миллиарда налогов на высокие доходы - мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов: 2 миллиарда долларов - это существенно, но также это вопрос справедливости, поскольку мы просим от всех больших усилий", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. По его словам, это станет хорошим "сигналом солидарности" и коснется нескольких десятков тысяч граждан. Согласно бюджету на 2025 год, наиболее обеспеченные граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и в 500 тысяч евро для пары без детей должны будут уплатить налог минимум в размере 20%. Дифференцированный налог был предусмотрен как временная мера. При этом повышенный налог для крупных предприятий, который должен принести в бюджет 8 миллиардов евро, не будет возобновлен, сказал министр. Бюджет Франции на 2025 год предполагает введение мер жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Ради этого планируется сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году. При этом еще 20 миллиардов необходимо получить в рамках повышения налогов для крупных компаний и богатого населения.
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мировая экономика, франция, париж
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж
23:35 13.04.2025 (обновлено: 23:36 13.04.2025)
 
Во Франции собираются повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан

Глава Минфина Ломбар: налоги для наиболее обеспеченных французов могут быть повышены

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на постоянной основе, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар.
"Я желаю, чтобы этот вклад был постоянным. Это 2 миллиарда налогов на высокие доходы - мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов: 2 миллиарда долларов - это существенно, но также это вопрос справедливости, поскольку мы просим от всех больших усилий", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, это станет хорошим "сигналом солидарности" и коснется нескольких десятков тысяч граждан.
Согласно бюджету на 2025 год, наиболее обеспеченные граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и в 500 тысяч евро для пары без детей должны будут уплатить налог минимум в размере 20%.
Дифференцированный налог был предусмотрен как временная мера.
При этом повышенный налог для крупных предприятий, который должен принести в бюджет 8 миллиардов евро, не будет возобновлен, сказал министр.
Бюджет Франции на 2025 год предполагает введение мер жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Ради этого планируется сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году. При этом еще 20 миллиардов необходимо получить в рамках повышения налогов для крупных компаний и богатого населения.
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