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В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций - 13.04.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций
Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T22:54+0300
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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир. "Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг. По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики. Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем. Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNN заявил, что между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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рынки, мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, cnn
Экономика, Рынки, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, CNN
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций
Торговый представитель США Грир: США не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир.
"Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг.
По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики.
Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем.
Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNN заявил, что между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин