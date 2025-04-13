Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций - 13.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250413/obligatsii-856640157.html
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций - 13.04.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций
Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T22:54+0300
2025-04-13T22:54+0300
экономика
рынки
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир. "Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг. По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики. Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем. Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNN заявил, что между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250413/poshliny-856635857.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, cnn
Экономика, Рынки, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, CNN
22:54 13.04.2025
 
В США заявили, что не пытаются добиться продажи КНР гособлигаций

Торговый представитель США Грир: США не пытаются добиться продажи Китаем гособлигаций

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Американские власти, проводя политику "отделения" от Китая, не пытаются добиться продажи Пекином гособлигаций США, заявил в воскресенье торговый представитель страны Джеймисон Грир.
"Это не является частью данного плана… Китай продавал казначейские облигации на протяжении определенного времени. Это не совсем новое развитие событий", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News, говоря о возможной продаже Китаем американских долговых бумаг.
По мнению американского торгпреда, США попали в зависимость от КНР, не получив при этом справедливого доступа на китайский рынок. Чиновник также указал, что Пекин предпринимает ответные шаги после введения Вашингтоном масштабных импортных пошлин, которые нацелены на снижение взаимозависимости, Штатам же необходимо обеспечить устойчивость своей экономики.
Грир добавил, что в настоящее у президента США Дональда Трампа не запланировано никакого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, однако общение лидеров двух стран возможно "в определенный момент" в будущем.
Ранее в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNN заявил, что между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин
Вчера, 14:50
 
ЭкономикаРынкиМировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНДональд ТрампСи ЦзиньпинCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала