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Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО
Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО - 13.04.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО
Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T21:28+0300
2025-04-13T21:28+0300
политика
общество
швейцария
нато
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БЕРЛИН, 13 апр - ПРАЙМ. Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит широкой поддержки, следует из результатов опроса, проведённого швейцарской газетой 20 Minuten и медиа-холдингом Швейцарии Tamedia. Согласно опубликованным данным, 71% респондентов положительно относятся к идее расширения сотрудничества с НАТО. Даже среди сторонников правой "Швейцарской народной партии" (SVP), традиционно выступающей за сохранение нейтралитета, 49% считают более тесное взаимодействие с альянсом разумным шагом. Также 77% участников опроса поддержали идею укрепления сотрудничества в сфере безопасности с Европейским союзом. В то же время идея вступления в НАТО остаётся непопулярной: только 37% швейцарцев выразили готовность поддержать такой шаг, что означало бы отказ от традиционного нейтралитета страны. В опросе приняли участие 35 132 человека. Он проводился с 31 марта по 1 апреля 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.
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швейцария
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общество , швейцария, нато
Политика, Общество , ШВЕЙЦАРИЯ, НАТО
21:28 13.04.2025
 
Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО

Опрос 20 Minuten: более 70% швейцарцев выступают за более тесное сотрудничество с НАТО

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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БЕРЛИН, 13 апр - ПРАЙМ. Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит широкой поддержки, следует из результатов опроса, проведённого швейцарской газетой 20 Minuten и медиа-холдингом Швейцарии Tamedia.
Согласно опубликованным данным, 71% респондентов положительно относятся к идее расширения сотрудничества с НАТО. Даже среди сторонников правой "Швейцарской народной партии" (SVP), традиционно выступающей за сохранение нейтралитета, 49% считают более тесное взаимодействие с альянсом разумным шагом.
Также 77% участников опроса поддержали идею укрепления сотрудничества в сфере безопасности с Европейским союзом.
В то же время идея вступления в НАТО остаётся непопулярной: только 37% швейцарцев выразили готовность поддержать такой шаг, что означало бы отказ от традиционного нейтралитета страны.
В опросе приняли участие 35 132 человека. Он проводился с 31 марта по 1 апреля 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.
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ПолитикаОбществоШВЕЙЦАРИЯНАТО
 
 
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