https://1prime.ru/20250413/opros-856639496.html

Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО

Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО - 13.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как швейцарцы относятся к вступлению в НАТО

Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T21:28+0300

2025-04-13T21:28+0300

2025-04-13T21:28+0300

политика

общество

швейцария

нато

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БЕРЛИН, 13 апр - ПРАЙМ. Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит широкой поддержки, следует из результатов опроса, проведённого швейцарской газетой 20 Minuten и медиа-холдингом Швейцарии Tamedia. Согласно опубликованным данным, 71% респондентов положительно относятся к идее расширения сотрудничества с НАТО. Даже среди сторонников правой "Швейцарской народной партии" (SVP), традиционно выступающей за сохранение нейтралитета, 49% считают более тесное взаимодействие с альянсом разумным шагом. Также 77% участников опроса поддержали идею укрепления сотрудничества в сфере безопасности с Европейским союзом. В то же время идея вступления в НАТО остаётся непопулярной: только 37% швейцарцев выразили готовность поддержать такой шаг, что означало бы отказ от традиционного нейтралитета страны. В опросе приняли участие 35 132 человека. Он проводился с 31 марта по 1 апреля 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.

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швейцария

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общество , швейцария, нато