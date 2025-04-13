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Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:39+0300
2025-04-13T11:42+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что важную роль в российско-американских отношениях сыграла и недавняя встреча российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Пескова, данная встреча, безусловно, является дополнительным шагом в сторону личной встречи Путина и Трампа.В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп
11:39 13.04.2025 (обновлено: 11:42 13.04.2025)
 
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа

Песков: встреча президентов России и США состоится в соответствующее время

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что важную роль в российско-американских отношениях сыграла и недавняя встреча российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Пескова, данная встреча, безусловно, является дополнительным шагом в сторону личной встречи Путина и Трампа.
В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАДональд Трамп
 
 
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