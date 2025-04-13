https://1prime.ru/20250413/peskov-856634329.html

Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа

Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T11:39+0300

2025-04-13T11:39+0300

2025-04-13T11:42+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что важную роль в российско-американских отношениях сыграла и недавняя встреча российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Пескова, данная встреча, безусловно, является дополнительным шагом в сторону личной встречи Путина и Трампа.В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, дональд трамп