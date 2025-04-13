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Песков оценил развитие российско-американских отношений - 13.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250413/peskov-856634491.html
Песков оценил развитие российско-американских отношений
Песков оценил развитие российско-американских отношений - 13.04.2025, ПРАЙМ
Песков оценил развитие российско-американских отношений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений заявив, что процесс идет хорошо. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:52+0300
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политика
россия
дмитрий песков
сша
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений заявив, что процесс идет хорошо."На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно, это требует напряженных усилий, однако Москва и Вашингтон маленькими шагами стараются воссоздать атмосферу минимального взаимного доверия стран. "Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков в интервью.Песков в интервью отметил и активный рост числа визитов между представителями России и США, что также положительно влияет на восстановление отношений стран."И наш представитель (Кирилл) Дмитриев, и американский представитель (Стивен) Уиткофф обмениваются такими челночными визитами", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Комментарий Пескова выложен в Telegram-канале журналиста.
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россия, дмитрий песков, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:52 13.04.2025 (обновлено: 12:01 13.04.2025)
 
Песков оценил развитие российско-американских отношений

Песков: Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, но предстоит много работы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений заявив, что процесс идет хорошо.
"На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно, это требует напряженных усилий, однако Москва и Вашингтон маленькими шагами стараются воссоздать атмосферу минимального взаимного доверия стран.
"Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков в интервью.
Песков в интервью отметил и активный рост числа визитов между представителями России и США, что также положительно влияет на восстановление отношений стран.
"И наш представитель (Кирилл) Дмитриев, и американский представитель (Стивен) Уиткофф обмениваются такими челночными визитами", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
Комментарий Пескова выложен в Telegram-канале журналиста.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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