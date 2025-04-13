https://1prime.ru/20250413/peskov-856634491.html

Песков оценил развитие российско-американских отношений

Песков оценил развитие российско-американских отношений - 13.04.2025, ПРАЙМ

Песков оценил развитие российско-американских отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений заявив, что процесс идет хорошо. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T11:52+0300

2025-04-13T11:52+0300

2025-04-13T12:01+0300

политика

россия

дмитрий песков

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил развитие российско-американских отношений заявив, что процесс идет хорошо."На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно, это требует напряженных усилий, однако Москва и Вашингтон маленькими шагами стараются воссоздать атмосферу минимального взаимного доверия стран. "Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков в интервью.Песков в интервью отметил и активный рост числа визитов между представителями России и США, что также положительно влияет на восстановление отношений стран."И наш представитель (Кирилл) Дмитриев, и американский представитель (Стивен) Уиткофф обмениваются такими челночными визитами", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Комментарий Пескова выложен в Telegram-канале журналиста.

https://1prime.ru/20250413/peskov-856634329.html

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россия, дмитрий песков, сша, владимир путин, дональд трамп