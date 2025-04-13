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"Не клеится": Песков оценил отношения Киева с США и Европой - 13.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250413/peskov-856634800.html
"Не клеится": Песков оценил отношения Киева с США и Европой
"Не клеится": Песков оценил отношения Киева с США и Европой - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Не клеится": Песков оценил отношения Киева с США и Европой
Администрация президента США Дональда Трампа явно недовольна отвратительным поведением представителей киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T13:17+0300
2025-04-13T13:17+0300
политика
россия
дмитрий песков
сша
дональд трамп
европа
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа явно недовольна отвратительным поведением представителей киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.В частности, Песков обратил внимание на несоблюдение со стороны Киева моратория на удары по российским энергообъектам. Он отметил две причины несоблюдения договоренности: либо киевский режим самостоятельно решил не соблюдать мораторий, либо у команды Владимира Зеленского недостаточно сил для того, чтобы держать под контролем украинскую армию. И тот, и другой вариант звучат в равной степени катастрофично, заключил Песков.Он также отметил, что на несоблюдение Украиной моратория, а также других договоренностей уже стали обращать внимание не только представители США, но и политики других стран, в том числе и в Европе."Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сообщил Песков в интервью Зарубину.Видео его комментария опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, европа, украина, владимир зеленский, киев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев
13:17 13.04.2025
 
"Не клеится": Песков оценил отношения Киева с США и Европой

Песков: отвратительное поведение Киева совсем не импонирует администрации Трампа

© fotolia.com / vector_masterФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© fotolia.com / vector_master
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа явно недовольна отвратительным поведением представителей киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
В частности, Песков обратил внимание на несоблюдение со стороны Киева моратория на удары по российским энергообъектам. Он отметил две причины несоблюдения договоренности: либо киевский режим самостоятельно решил не соблюдать мораторий, либо у команды Владимира Зеленского недостаточно сил для того, чтобы держать под контролем украинскую армию. И тот, и другой вариант звучат в равной степени катастрофично, заключил Песков.
Он также отметил, что на несоблюдение Украиной моратория, а также других договоренностей уже стали обращать внимание не только представители США, но и политики других стран, в том числе и в Европе.
"Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сообщил Песков в интервью Зарубину.
Видео его комментария опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Песков оценил развитие российско-американских отношений
11:52
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковСШАДональд ТрампЕВРОПАУКРАИНАВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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