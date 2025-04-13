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Британия увеличит поддержку экспортеров, затронутых пошлинами Трампа
Британия увеличит поддержку экспортеров, затронутых пошлинами Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
Британия увеличит поддержку экспортеров, затронутых пошлинами Трампа
Правительство Великобритании увеличит финансовую поддержку местных экспортеров, затронутых объявленными президентом США Дональдом Трампом торговыми пошлинами,... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:15+0300
2025-04-13T11:15+0300
2025-04-13T11:15+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство Великобритании увеличит финансовую поддержку местных экспортеров, затронутых объявленными президентом США Дональдом Трампом торговыми пошлинами, на 20 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Express со ссылкой на главу минфина королевства Рэйчел Ривз. "Министр финансов Рэйчел Ривз увеличит финансовую поддержку, доступную британским экспортерам, на 20 миллиардов фунтов стерлингов в рамках помощи компаниям, пострадавшим от пошлин Дональда Трампа", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что помощь британским предприятиям будет увеличена путем расширения финансирования правительственного агентства по поддержке экспорта. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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великобритания, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, экспорт
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины, экспорт
Британия увеличит поддержку экспортеров, затронутых пошлинами Трампа
Ривз: британские экспортеры, попавшие под пошлины, получат еще 20 млрд фунтов стерлингов
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правительство Великобритании увеличит финансовую поддержку местных экспортеров, затронутых объявленными президентом США Дональдом Трампом торговыми пошлинами, на 20 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Express со ссылкой на главу минфина королевства Рэйчел Ривз.
"Министр финансов Рэйчел Ривз увеличит финансовую поддержку, доступную британским экспортерам, на 20 миллиардов фунтов стерлингов в рамках помощи компаниям, пострадавшим от пошлин Дональда Трампа", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что помощь британским предприятиям будет увеличена путем расширения финансирования правительственного агентства по поддержке экспорта.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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