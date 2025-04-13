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Президент Молдавии сообщила о сокращении пошлин со стороны США

Президент Молдавии сообщила о сокращении пошлин со стороны США - 13.04.2025, ПРАЙМ

Президент Молдавии сообщила о сокращении пошлин со стороны США

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что торговые импортные пошлины США для экспорта молдавских товаров были сокращены с 31% до 10%. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T13:35+0300

2025-04-13T13:35+0300

2025-04-13T13:35+0300

экономика

сша

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майя санду

дональд трамп

кишинев

мировая экономика

пошлины

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КИШИНЕВ, 13 апр - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что торговые импортные пошлины США для экспорта молдавских товаров были сокращены с 31% до 10%. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Молдавии была установлена на уровне 31%. "Когда впервые объявили пошлины для Молдавии, исходи ли из того, что мы экспортируем больше в США, чем США экспортируют в Молдавию, особенно в последний год вырос экспорт молдавского вина. Из-за этого были пошлины в 31%, сейчас вернулись к 10%, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос", - заявила Санду в подкасте, который был размещен на официальном канале президента на платформе YouTube. По ее словам, у Молдавии и США объем товарообмена не слишком велик, поэтому пошлины не оказывают значительного влияния. Тем не менее, Кишинев заинтересован в дальнейшей поставке своих товаров на американский рынок. Ранее премьер Дорин Речан заявил, что торговля с США составляет около 2,5% объема внешней торговли Молдавии, что составляет около 90 миллионов долларов.

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сша, молдавия, майя санду, дональд трамп, кишинев, мировая экономика, пошлины