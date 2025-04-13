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Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин

Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин - 13.04.2025, ПРАЙМ

Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин

Исключение США ряда товаров из-под действия "зеркальных" пошлин является лишь "небольшим шагом", Китай настаивает на полном отказе от пошлин и возвращении к... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T14:50+0300

2025-04-13T14:50+0300

2025-04-13T14:50+0300

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ПЕКИН, 13 апр – ПРАЙМ. Исключение США ряда товаров из-под действия "зеркальных" пошлин является лишь "небольшим шагом", Китай настаивает на полном отказе от пошлин и возвращении к диалогу. Об этом заявило министерство коммерции КНР.Администрация президента США ранее приняла решение об исключении ряда электронных товаров, таких как смартфоны и компьютеры, из-под действия "зеркальных" пошлин, которые были введены в ответ на торговые меры других стран. Информация об этом содержится в документе, опубликованном Таможенной и пограничной службой США.“Следует сказать, что это небольшой шаг США в сторону исправления своих ошибочных действий по одностороннему введению “взаимных пошлин”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.Министерство коммерции КНР указывает на то, что с момента введения "зеркальных пошлин" 2 апреля, эти меры не только не способствовали решению внутренних проблем США, но и оказали негативное воздействие на международную торговлю и экономический порядок, создавая препятствия для нормальной производственной деятельности предприятий и оказывая влияние на повседневное потребление населения. В связи с этим, китайская сторона делает вывод о том, что "зеркальные пошлины" приносят вред всем участникам торговли, включая сами США.В своем заявлении китайское ведомство призывает Соединенные Штаты "прислушаться к голосам международного сообщества и различных сил внутри страны" и предпринять более масштабные шаги по исправлению допущенных ошибок. В частности, КНР настаивает на полном отказе от практики введения "зеркальных пошлин" и возвращении к принципам взаимного уважения и равноправного диалога в процессе разрешения торговых споров и разногласий.Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран 2 апреля. Изначально базовая ставка составляла 10%, однако для ряда стран, имеющих значительный торговый дефицит с США, были установлены повышенные ставки. Позднее, для большинства стран, за исключением Китая, вновь была установлена базовая ставка в 10% на временной основе.В результате эскалации торгового конфликта между США и Китаем, пошлины, применяемые обеими сторонами к товарам друг друга, достигли значительного уровня. По оценкам экспертов, дополнительные "взаимные" пошлины США для китайских товаров и пошлины КНР для американских товаров достигают 125%. Кроме того, США ввели дополнительную пошлину в размере 20% на китайские товары, обвиняя Китай в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.

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мировая экономика, россия, сша, китай, дональд трамп