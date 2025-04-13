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США временно освободили импорт электроники от "зеркальных" пошлин
США временно освободили импорт электроники от "зеркальных" пошлин - 13.04.2025, ПРАЙМ
США временно освободили импорт электроники от "зеркальных" пошлин
Соединенные Штаты временно приостановили действие "зеркальных" пошлин на импорт электроники и полупроводниковых приборов. Об этом сообщил министр торговли США... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T17:02+0300
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2025-04-13T17:02+0300
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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты временно приостановили действие "зеркальных" пошлин на импорт электроники и полупроводниковых приборов. Об этом сообщил министр торговли США Говард Лютник, пояснив, что в ближайшие месяцы планируется введение отдельных секторальных пошлин.По словам Лютника, эти товары будут включены в перечень продукции, подлежащей обложению секторальными пошлинами на полупроводники. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу в течение одного-двух месяцев. Он сообщил об этом в эфире телеканала ABC News.
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Экономика, ВАШИНГТОН, США
США временно освободили импорт электроники от "зеркальных" пошлин
США освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты временно приостановили действие "зеркальных" пошлин на импорт электроники и полупроводниковых приборов. Об этом сообщил министр торговли США Говард Лютник, пояснив, что в ближайшие месяцы планируется введение отдельных секторальных пошлин.
По словам Лютника, эти товары будут включены в перечень продукции, подлежащей обложению секторальными пошлинами на полупроводники. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу в течение одного-двух месяцев. Он сообщил об этом в эфире телеканала ABC News.
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт