https://1prime.ru/20250413/putin-856635264.html

Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов

Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов - 13.04.2025, ПРАЙМ

Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности,... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T14:08+0300

2025-04-13T14:08+0300

2025-04-13T14:08+0300

россия

москва

владимир путин

федеральное собрание

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности, также в графике главы государства региональные поездки и международные контакты, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию… В графике президента региональные поездки… Также президент проведет совещания с правительством, членами Совета безопасности. Есть в президентском графике на неделю и международные контакты", - говорится в программе. Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина.

https://1prime.ru/20250413/peskov-856634329.html

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россия, москва, владимир путин, федеральное собрание