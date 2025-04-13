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Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов
Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов - 13.04.2025, ПРАЙМ
Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности,... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T14:08+0300
2025-04-13T14:08+0300
россия
москва
владимир путин
федеральное собрание
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности, также в графике главы государства региональные поездки и международные контакты, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию… В графике президента региональные поездки… Также президент проведет совещания с правительством, членами Совета безопасности. Есть в президентском графике на неделю и международные контакты", - говорится в программе. Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина.
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россия, москва, владимир путин, федеральное собрание
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Федеральное собрание
14:08 13.04.2025
 
Путин на следующей неделе займется вопросами благоустройства городов

"Россия 1": Путин изучит вопрос благоустройства городов и посетит регионы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности, также в графике главы государства региональные поездки и международные контакты, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию… В графике президента региональные поездки… Также президент проведет совещания с правительством, членами Совета безопасности. Есть в президентском графике на неделю и международные контакты", - говорится в программе.
Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина.
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РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинФедеральное собрание
 
 
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