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Вице-премьер Сербии рассказал, за что уважает Россию
Вице-премьер Сербии рассказал, за что уважает Россию - 13.04.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Сербии рассказал, за что уважает Россию
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T07:58+0300
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МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они воспринимают нас как партнеров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь", - сказал он. Как отметил вице-премьер, ни один российский официальный деятель не пытался повлиять на состав сербского правительства ни тайно, ни открыто. "Ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве. И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор", - подчеркнул он. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указания из ЕС сербскому руководству относительно состава правительства страны представляют собой печальное зрелище, а Брюссель сам выходит за стандарты того, что называет демократией.
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Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, РФ, ЕС
Вице-премьер Сербии рассказал, за что уважает Россию
Вулин: Сербия благодарна России за то, что та не вмешивается во внутренние дела страны
МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они воспринимают нас как партнеров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь", - сказал он.
Как отметил вице-премьер, ни один российский официальный деятель не пытался повлиять на состав сербского правительства ни тайно, ни открыто.
"Ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве. И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор", - подчеркнул он.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указания из ЕС сербскому руководству относительно состава правительства страны представляют собой печальное зрелище, а Брюссель сам выходит за стандарты того, что называет демократией.
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