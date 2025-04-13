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СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания

СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания - 13.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания

Экономика приграничных городов штата Вашингтон, традиционно зависящая от канадских туристов, столкнулась с серьезными трудностями из-за сокращения потока... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T20:09+0300

2025-04-13T20:09+0300

2025-04-13T20:09+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Экономика приграничных городов штата Вашингтон, традиционно зависящая от канадских туристов, столкнулась с серьезными трудностями из-за сокращения потока посетителей после введения торговых пошлин США, сообщает телеканал NBC. Канадцы, ранее активно посещавшие американские города, такие как Блейн, для покупки бензина, молочных продуктов и других товаров, которые обычно дешевле в США, стали реже совершать такие поездки, что привело к снижению доходов местного бизнеса."Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - сказано в сообщении телеканала. Согласно данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, в марте произошло значительное сокращение числа канадских транспортных средств, пересекающих границу США через округ Уотком. Поток уменьшился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Местные предприниматели отмечают резкое снижение продаж. Управляющий заправкой Майк Хилл сообщил о падении продаж бензина на 40-50%, что свидетельствует о заметном сокращении числа посетителей.Данная ситуация возникла после введения США торговых пошлин, что, по мнению экспертов, привело к изменению потребительского поведения канадцев и негативно сказалось на экономике приграничных американских городов.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, nbc, канада