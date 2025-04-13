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СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания
СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания - 13.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания
Экономика приграничных городов штата Вашингтон, традиционно зависящая от канадских туристов, столкнулась с серьезными трудностями из-за сокращения потока... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T20:09+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Экономика приграничных городов штата Вашингтон, традиционно зависящая от канадских туристов, столкнулась с серьезными трудностями из-за сокращения потока посетителей после введения торговых пошлин США, сообщает телеканал NBC. Канадцы, ранее активно посещавшие американские города, такие как Блейн, для покупки бензина, молочных продуктов и других товаров, которые обычно дешевле в США, стали реже совершать такие поездки, что привело к снижению доходов местного бизнеса."Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - сказано в сообщении телеканала. Согласно данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, в марте произошло значительное сокращение числа канадских транспортных средств, пересекающих границу США через округ Уотком. Поток уменьшился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Местные предприниматели отмечают резкое снижение продаж. Управляющий заправкой Майк Хилл сообщил о падении продаж бензина на 40-50%, что свидетельствует о заметном сокращении числа посетителей.Данная ситуация возникла после введения США торговых пошлин, что, по мнению экспертов, привело к изменению потребительского поведения канадцев и негативно сказалось на экономике приграничных американских городов.
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Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, NBC, КАНАДА
СМИ: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания
NBC: экономика приграничных городов США оказалась на грани выживания из-за Канады
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Экономика приграничных городов штата Вашингтон, традиционно зависящая от канадских туристов, столкнулась с серьезными трудностями из-за сокращения потока посетителей после введения торговых пошлин США, сообщает телеканал NBC.
Канадцы, ранее активно посещавшие американские города, такие как Блейн, для покупки бензина, молочных продуктов и других товаров, которые обычно дешевле в США, стали реже совершать такие поездки, что привело к снижению доходов местного бизнеса.
"Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - сказано в сообщении телеканала.
Согласно данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, в марте произошло значительное сокращение числа канадских транспортных средств, пересекающих границу США через округ Уотком. Поток уменьшился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Местные предприниматели отмечают резкое снижение продаж. Управляющий заправкой Майк Хилл сообщил о падении продаж бензина на 40-50%, что свидетельствует о заметном сокращении числа посетителей.
Данная ситуация возникла после введения США торговых пошлин, что, по мнению экспертов, привело к изменению потребительского поведения канадцев и негативно сказалось на экономике приграничных американских городов.
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