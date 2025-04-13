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Британия отменила импортные пошлины на 89 категорий товаров
Британия отменила импортные пошлины на 89 категорий товаров - 13.04.2025, ПРАЙМ
Британия отменила импортные пошлины на 89 категорий товаров
Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T16:25+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями торговой политики США, сообщает газета Telegraph. "Кир Стармер приостанавливает импортные пошлины на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, оказавшиеся втянутыми в торговую войну Дональда Трампа. Пошлины на 89 товаров от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков будут снижены до нуля на два года", - пишет издание. Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний. Другие меры включают увеличение предоставления государственных кредитов пострадавшим фирмам. Правительство утверждает, что эта инициатива позволит предприятиям сэкономить 17 миллионов фунтов стерлингов в год. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Кир Стармер, пошлины
Британия отменила импортные пошлины на 89 категорий товаров
Telegraph: премьер Британии Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил импортные пошлины на 89 категорий товаров на два года, чтобы помочь местному бизнесу справиться с последствиями торговой политики США, сообщает газета Telegraph.
"Кир Стармер приостанавливает импортные пошлины на десятки товаров, чтобы поддержать британские компании, оказавшиеся втянутыми в торговую войну Дональда Трампа. Пошлины на 89 товаров от аккумуляторов для электромобилей до фруктовых соков будут снижены до нуля на два года", - пишет издание.
Отмечается, что это лишь часть более широкого пакета мер, направленных на поддержку британских компаний. Другие меры включают увеличение предоставления государственных кредитов пострадавшим фирмам.
Правительство утверждает, что эта инициатива позволит предприятиям сэкономить 17 миллионов фунтов стерлингов в год.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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