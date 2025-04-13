Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли - 13.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250413/torgovlya-856637796.html
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли - 13.04.2025, ПРАЙМ
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли
Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T17:02+0300
2025-04-13T17:02+0300
экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
мировая экономика
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.Начало "мягкого" диалога между США и Китаем подтвердил и министр торговли США Говард Лютник."У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о взаимодействии КНР и США по теме торговли.Как сообщил министр, американские власти ожидают скорого разрешения противоречий в вопросах торговли, возникших между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.Лютник добавил, что в нынешней ситуации Трамп "знает, как играть в эту игру", а также выразил уверенность в том, что американский президент знает, как найти подход к китайскому лидеру.
https://1prime.ru/20250413/poshliny-856635857.html
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, мировая экономика, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Мировая экономика, торговля
17:02 13.04.2025
 
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли

Минторг Лютник: США и КНР начали "мягкий" диалог по торговле через посредников

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.
Начало "мягкого" диалога между США и Китаем подтвердил и министр торговли США Говард Лютник.
"У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о взаимодействии КНР и США по теме торговли.
Как сообщил министр, американские власти ожидают скорого разрешения противоречий в вопросах торговли, возникших между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Лютник добавил, что в нынешней ситуации Трамп "знает, как играть в эту игру", а также выразил уверенность в том, что американский президент знает, как найти подход к китайскому лидеру.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин
14:50
 
ЭкономикаСШАКИТАЙВАШИНГТОНДональд ТрампСи ЦзиньпинМировая экономикаторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала