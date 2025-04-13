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США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли

США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли - 13.04.2025, ПРАЙМ

США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли

Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T17:02+0300

2025-04-13T17:02+0300

2025-04-13T17:02+0300

экономика

сша

китай

вашингтон

дональд трамп

си цзиньпин

мировая экономика

торговля

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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.Начало "мягкого" диалога между США и Китаем подтвердил и министр торговли США Говард Лютник."У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о взаимодействии КНР и США по теме торговли.Как сообщил министр, американские власти ожидают скорого разрешения противоречий в вопросах торговли, возникших между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.Лютник добавил, что в нынешней ситуации Трамп "знает, как играть в эту игру", а также выразил уверенность в том, что американский президент знает, как найти подход к китайскому лидеру.

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сша

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сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, мировая экономика, торговля