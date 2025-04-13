https://1prime.ru/20250413/torgovlya-856637796.html
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли - 13.04.2025, ПРАЙМ
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли
Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T17:02+0300
2025-04-13T17:02+0300
2025-04-13T17:02+0300
экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
мировая экономика
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.Начало "мягкого" диалога между США и Китаем подтвердил и министр торговли США Говард Лютник."У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о взаимодействии КНР и США по теме торговли.Как сообщил министр, американские власти ожидают скорого разрешения противоречий в вопросах торговли, возникших между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.Лютник добавил, что в нынешней ситуации Трамп "знает, как играть в эту игру", а также выразил уверенность в том, что американский президент знает, как найти подход к китайскому лидеру.
https://1prime.ru/20250413/poshliny-856635857.html
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, мировая экономика, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Мировая экономика, торговля
США и Китай начали "мягкий" диалог по вопросам торговли
Минторг Лютник: США и КНР начали "мягкий" диалог по торговле через посредников
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.
Начало "мягкого" диалога между США и Китаем подтвердил и министр торговли США Говард Лютник.
"У нас происходят, я бы сказал, мягкие заходы, вы знаете, через посредников", - сообщил он в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о взаимодействии КНР и США по теме торговли.
Как сообщил министр, американские власти ожидают скорого разрешения противоречий в вопросах торговли, возникших между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Лютник добавил, что в нынешней ситуации Трамп "знает, как играть в эту игру", а также выразил уверенность в том, что американский президент знает, как найти подход к китайскому лидеру.
Китай призвал США отказаться от "зеркальных" пошлин