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Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США
Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США - 13.04.2025, ПРАЙМ
Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США
Президент США Дональд Трамп прошёл первый медицинский осмотр после возвращения в Белый дом. По результатам обследования, обнародованным врачом главы государства | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T17:21+0300
2025-04-13T17:42+0300
сша
дональд трамп
здоровье
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прошёл первый медицинский осмотр после возвращения в Белый дом. По результатам обследования, обнародованным врачом главы государства Шоном Барбабеллой, у Трампа зафиксированы отличные показатели как когнитивного, так и физического здоровья. Он признан полностью готовым к выполнению обязанностей президента и главнокомандующего.Согласно результатам обследования, Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".По словам Барбабеллы, активный образ жизни президента оказывает положительное влияние на его здоровье. Его ежедневный график включает многочисленные встречи, публичные мероприятия, общение с прессой, а также участие и успехи в играх в гольф.Кроме того, отмечается, что Трамп успешно прошел когнитивный тест, ответив на все вопросы. Согласно заключению терапевта Белого дома, "когнитивная функция Трампа в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.
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сша, дональд трамп, здоровье
США, Дональд Трамп, Здоровье
17:21 13.04.2025 (обновлено: 17:42 13.04.2025)
 
Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США

Врач Барбабелла: Трамп показал прекрасное здоровье, доказав, что достоин руководить США

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прошёл первый медицинский осмотр после возвращения в Белый дом. По результатам обследования, обнародованным врачом главы государства Шоном Барбабеллой, у Трампа зафиксированы отличные показатели как когнитивного, так и физического здоровья. Он признан полностью готовым к выполнению обязанностей президента и главнокомандующего.
Согласно результатам обследования, Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".
По словам Барбабеллы, активный образ жизни президента оказывает положительное влияние на его здоровье. Его ежедневный график включает многочисленные встречи, публичные мероприятия, общение с прессой, а также участие и успехи в играх в гольф.
Кроме того, отмечается, что Трамп успешно прошел когнитивный тест, ответив на все вопросы. Согласно заключению терапевта Белого дома, "когнитивная функция Трампа в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.
Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.
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СШАДональд ТрампЗдоровье
 
 
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