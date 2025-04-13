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Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США

Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США - 13.04.2025, ПРАЙМ

Врач оценил здоровье Трампа и его пригодность к должности президента США

Президент США Дональд Трамп прошёл первый медицинский осмотр после возвращения в Белый дом. По результатам обследования, обнародованным врачом главы государства | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T17:21+0300

2025-04-13T17:21+0300

2025-04-13T17:42+0300

сша

дональд трамп

здоровье

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прошёл первый медицинский осмотр после возвращения в Белый дом. По результатам обследования, обнародованным врачом главы государства Шоном Барбабеллой, у Трампа зафиксированы отличные показатели как когнитивного, так и физического здоровья. Он признан полностью готовым к выполнению обязанностей президента и главнокомандующего.Согласно результатам обследования, Трамп показал "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".По словам Барбабеллы, активный образ жизни президента оказывает положительное влияние на его здоровье. Его ежедневный график включает многочисленные встречи, публичные мероприятия, общение с прессой, а также участие и успехи в играх в гольф.Кроме того, отмечается, что Трамп успешно прошел когнитивный тест, ответив на все вопросы. Согласно заключению терапевта Белого дома, "когнитивная функция Трампа в норме со счетом 30 из 30". Уточняется, что Трампа оценивали по Монреальской когнитивной шкале.Врач добавил, что Трамп не страдает депрессией и тревожностью, не демонстрирует отклонений в походке и равновесии.

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сша, дональд трамп, здоровье