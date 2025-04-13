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"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ
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"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине
"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине
Вооружённым силам Украины необходимо капитулировать ради установления устойчивого мира в стране, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T09:10+0300
2025-04-13T09:10+0300
политика
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооружённым силам Украины необходимо капитулировать ради установления устойчивого мира в стране, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.По мнению Малинена, ситуацию может быстро изменить президент США Дональд Трамп. Для этого ему нужно полностью прекратить поддержку украинских властей и призвать Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае, отметил профессор, российские войска могут продвинуться до Киева."Это можно прекратить только так, но он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что придется признать поражение США и НАТО", — резюмировал Малинен.Президент России Владимир Путин в марте напомнил, что Москва по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта, однако при этом необходимо устранить коренные причины кризиса. Он подчеркнул, что речь идёт о гарантиях безопасности России в долгосрочной исторической перспективе.
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украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, всу
Политика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
09:10 13.04.2025
 
"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине

Профессор Малинен: достичь мира на Украине возможно только после капитуляции ВСУ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооружённым силам Украины необходимо капитулировать ради установления устойчивого мира в стране, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.
По мнению Малинена, ситуацию может быстро изменить президент США Дональд Трамп. Для этого ему нужно полностью прекратить поддержку украинских властей и призвать Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае, отметил профессор, российские войска могут продвинуться до Киева.
"Это можно прекратить только так, но он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что придется признать поражение США и НАТО", — резюмировал Малинен.
Президент России Владимир Путин в марте напомнил, что Москва по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта, однако при этом необходимо устранить коренные причины кризиса. Он подчеркнул, что речь идёт о гарантиях безопасности России в долгосрочной исторической перспективе.
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ПолитикаУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВСУ
 
 
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