https://1prime.ru/20250413/ukraina-856632381.html

"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине

"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Можно прекратить только так". В Европе назвали условие для мира на Украине

Вооружённым силам Украины необходимо капитулировать ради установления устойчивого мира в стране, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T09:10+0300

2025-04-13T09:10+0300

2025-04-13T09:10+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооружённым силам Украины необходимо капитулировать ради установления устойчивого мира в стране, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.По мнению Малинена, ситуацию может быстро изменить президент США Дональд Трамп. Для этого ему нужно полностью прекратить поддержку украинских властей и призвать Владимира Зеленского уйти в отставку. В противном случае, отметил профессор, российские войска могут продвинуться до Киева."Это можно прекратить только так, но он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что придется признать поражение США и НАТО", — резюмировал Малинен.Президент России Владимир Путин в марте напомнил, что Москва по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта, однако при этом необходимо устранить коренные причины кризиса. Он подчеркнул, что речь идёт о гарантиях безопасности России в долгосрочной исторической перспективе.

https://1prime.ru/20250412/pravda-856627341.html

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украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, всу