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Ульянов прокомментировал итоги переговоров в Омане

Ульянов прокомментировал итоги переговоров в Омане - 13.04.2025, ПРАЙМ

Ульянов прокомментировал итоги переговоров в Омане

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает обнадеживающим, что представители США и Ирана назвали конструктивными итоги переговоров | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T00:23+0300

2025-04-13T00:23+0300

2025-04-13T00:23+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает обнадеживающим, что представители США и Ирана назвали конструктивными итоги переговоров в Омане. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. "По итогам сегодняшней встречи в Омане и иранцы, и американцы назвали состоявшиеся переговоры позитивными и конструктивными. Это обнадеживает", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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россия, мировая экономика, иран, сша, оман, михаил ульянов, стив уиткофф, дональд трамп, мид