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Ульянов сравнил заявления генсека НАТО с новостями из желтой прессы
Ульянов сравнил заявления генсека НАТО с новостями из желтой прессы - 13.04.2025, ПРАЙМ
Ульянов сравнил заявления генсека НАТО с новостями из желтой прессы
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T04:54+0300
2025-04-13T04:54+0300
2025-04-13T04:54+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе, с новостями из желтой прессы.
Ранее Рютте заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что есть информация о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Как утверждает издание, оно будет предназначено для вывода из строя спутников.
"Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается", - написал Ульянов в соцсети Х.
До этого глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявлял, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, США, Михаил Ульянов, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, Welt am Sonntag, МИД РФ
Ульянов сравнил заявления генсека НАТО с новостями из желтой прессы
Постпред Ульянов: дистанция между Рютте и желтой прессой сокращается
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на схожесть заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе, с новостями из желтой прессы.
Ранее Рютте заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что есть информация о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Как утверждает издание, оно будет предназначено для вывода из строя спутников.
"Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается", - написал Ульянов в соцсети Х.
До этого глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг заявлял, что США нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем, если такой начнется.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.