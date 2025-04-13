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В Турции зафиксировали рекордные заморозки для урожая
В Турции зафиксировали рекордные заморозки для урожая - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Турции зафиксировали рекордные заморозки для урожая
Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 | 13.04.2025, ПРАЙМ
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АНТАЛЬЯ, 13 апр - ПРАЙМ. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. На этой неделе в большинстве провинций Турции резко упала температура, в некоторых районах выпал снег. "С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона - ред.) за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", - написал Юмаклы в соцсети X. По его словам, сотрудники министерства будут поддерживать фермеров и проводят оценку ущерба. По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции. В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья. В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.
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мировая экономика, турция, анталья, измир
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анталья, ИЗМИР
В Турции зафиксировали рекордные заморозки для урожая
Министр сельского хозяйства Турции Юмаклы заявил о рекордных заморозках для урожая
АНТАЛЬЯ, 13 апр - ПРАЙМ. Самые катастрофические для урожая заморозки обрушились на Турцию на этой неделе впервые с 2014 года, в ряде провинций заморозки стали рекордными за последние 30 лет, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
На этой неделе в большинстве провинций Турции резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.
"С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона - ред.) за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года", - написал Юмаклы в соцсети X.
По его словам, сотрудники министерства будут поддерживать фермеров и проводят оценку ущерба.
По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции.
В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр города Малатья Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.
В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.
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