https://1prime.ru/20250413/zoloto-856637086.html
В Крыму предположили дальнейшую судьбу скифского золота
В Крыму предположили дальнейшую судьбу скифского золота - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Крыму предположили дальнейшую судьбу скифского золота
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T16:02+0300
2025-04-13T16:02+0300
2025-04-13T16:02+0300
россия
нидерланды
киев
мария захарова
мид рф
скифское золото
золото
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/31/842403137_0:114:2182:1341_1920x0_80_0_0_1d23561d5943ff23abca37283cb5dfc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров. "Воровство на Украине процветает, чёрный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом - продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", - сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, апеллировать к международным судам сегодня бессмысленно. "У нас на этот счёт пессимистичные настроения", - сказал Константинов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
https://1prime.ru/20250413/ekspert-856631323.html
нидерланды
киев
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/31/842403137_123:0:2060:1453_1920x0_80_0_0_4dffd094ce3cd7e382d0d1371860f370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, киев, мария захарова, мид рф, скифское золото, золото, крым
РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Киев, Мария Захарова, МИД РФ, скифское золото, золото, КРЫМ
В Крыму предположили дальнейшую судьбу скифского золота
Глава парламента Крыма Константинов: скифское золото может попасть в частные коллекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.
"Воровство на Украине процветает, чёрный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом - продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", - сказал Константинов агентству.
При этом, по его словам, апеллировать к международным судам сегодня бессмысленно.
"У нас на этот счёт пессимистичные настроения", - сказал Константинов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
Эксперт оценил перспективы покупки золота