https://1prime.ru/20250413/zvezda-856636513.html
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа
Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T15:45+0300
2025-04-13T15:45+0300
2025-04-13T15:45+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Пушков обратил внимание на приветствие Трампа большой аудиторией на матче UFC во Флориде."Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены <...> Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал сенатор в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250413/peskov-856634329.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, алексей пушков
Политика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Алексей Пушков
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа
Сенатор Пушков: у Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, но он популярен
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков обратил внимание на приветствие Трампа большой аудиторией на матче UFC во Флориде.
"Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены <...> Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал сенатор в Telegram-канале.
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа