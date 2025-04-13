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"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа

"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа

Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T15:45+0300

2025-04-13T15:45+0300

2025-04-13T15:45+0300

политика

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сша

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дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Пушков обратил внимание на приветствие Трампа большой аудиторией на матче UFC во Флориде."Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены <...> Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал сенатор в Telegram-канале.

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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, алексей пушков