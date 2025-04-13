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"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
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"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа
Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T15:45+0300
2025-04-13T15:45+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
алексей пушков
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Пушков обратил внимание на приветствие Трампа большой аудиторией на матче UFC во Флориде."Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены &lt;...&gt; Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал сенатор в Telegram-канале.
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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, алексей пушков
Политика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Алексей Пушков
15:45 13.04.2025
 
"Пока нет достижений". Пушков оценил популярность Трампа

Сенатор Пушков: у Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, но он популярен

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у президента США Дональда Трампа нет явных достижений за первые 100 дней власти, он по-прежнему популярен. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков обратил внимание на приветствие Трампа большой аудиторией на матче UFC во Флориде.
"Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены <...> Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал сенатор в Telegram-канале.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Песков рассказал, состоится ли встреча Путина и Трампа
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ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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