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В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт
Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:23+0300
2025-04-14T08:23+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную станцию в городе Керчь, а также передавал Киеву информацию о военной технике, позициях ПВО, ракетных ударах ВСУ и объектах инфраструктуры Крыма."Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович, 12.11.1992 г.р., уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.По данным ФСБ, в апреле 2024 года задержанное лицо сотрудничал с представителем украинских спецслужб, передавая им конфиденциальную информацию о местах размещения военной техники, позициях ПВО и инфраструктуре Крыма, а также о результатах ракетных ударов. После задержания, злоумышленник сообщил о местоположении самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва водонасосной станции в Керчи.В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее был задержан гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который являлся агентом украинской военной разведки и планировал совершение терактов, ввезя в Россию бомбы через Латвию.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОЛДАВИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, ФСБ, ВСУ
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт
В Керчи задержали агента украинских спецслужб, собиравшегося взорвать водонасосную станцию
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную станцию в городе Керчь, а также передавал Киеву информацию о военной технике, позициях ПВО, ракетных ударах ВСУ и объектах инфраструктуры Крыма.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович, 12.11.1992 г.р., уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, в апреле 2024 года задержанное лицо сотрудничал с представителем украинских спецслужб, передавая им конфиденциальную информацию о местах размещения военной техники, позициях ПВО и инфраструктуре Крыма, а также о результатах ракетных ударов. После задержания, злоумышленник сообщил о местоположении самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва водонасосной станции в Керчи.
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее был задержан гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который являлся агентом украинской военной разведки и планировал совершение терактов, ввезя в Россию бомбы через Латвию.
ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов