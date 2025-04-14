Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250414/agent-856645689.html
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт
Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:23+0300
2025-04-14T08:23+0300
происшествия
россия
общество
молдавия
крым
керчь
фсб
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/51/841455163_0:26:1430:830_1920x0_80_0_0_0587296be71b45ba05132c7da0ad0cd2.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную станцию в городе Керчь, а также передавал Киеву информацию о военной технике, позициях ПВО, ракетных ударах ВСУ и объектах инфраструктуры Крыма."Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович, 12.11.1992 г.р., уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.По данным ФСБ, в апреле 2024 года задержанное лицо сотрудничал с представителем украинских спецслужб, передавая им конфиденциальную информацию о местах размещения военной техники, позициях ПВО и инфраструктуре Крыма, а также о результатах ракетных ударов. После задержания, злоумышленник сообщил о местоположении самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва водонасосной станции в Керчи.В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее был задержан гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который являлся агентом украинской военной разведки и планировал совершение терактов, ввезя в Россию бомбы через Латвию.
https://1prime.ru/20250414/fsb-856645354.html
молдавия
крым
керчь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/51/841455163_145:0:1286:856_1920x0_80_0_0_d77adfe0ce4d7cbfd1b7ebd63e5ad187.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , молдавия, крым, керчь, фсб, всу
Происшествия, РОССИЯ, Общество , МОЛДАВИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, ФСБ, ВСУ
08:23 14.04.2025
 
В Керчи задержали гражданина Молдавии, планировавшего теракт

В Керчи задержали агента украинских спецслужб, собиравшегося взорвать водонасосную станцию

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России задержала агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который планировал взорвать водонасосную станцию в городе Керчь, а также передавал Киеву информацию о военной технике, позициях ПВО, ракетных ударах ВСУ и объектах инфраструктуры Крыма.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович, 12.11.1992 г.р., уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, город Вулканешты, ул. Связистов, д.6, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, в апреле 2024 года задержанное лицо сотрудничал с представителем украинских спецслужб, передавая им конфиденциальную информацию о местах размещения военной техники, позициях ПВО и инфраструктуре Крыма, а также о результатах ракетных ударов. После задержания, злоумышленник сообщил о местоположении самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва водонасосной станции в Керчи.
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Задержанный признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ранее был задержан гражданин Молдавии Мариус Пруняну, который являлся агентом украинской военной разведки и планировал совершение терактов, ввезя в Россию бомбы через Латвию.
ФСБ РФ
ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов
08:07
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоМОЛДАВИЯКРЫМКЕРЧЬФСБВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала