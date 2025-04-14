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Российский рынок акций растет в понедельник утром

Российский рынок акций растет в понедельник утром - 14.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в понедельник утром

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, продолжая отскок, начавшийся в четверг после двухнедельного снижения,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:21+0300

2025-04-14T10:21+0300

2025-04-14T10:21+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии понедельника, продолжая отскок, начавшийся в четверг после двухнедельного снижения, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск увеличивался на 0,47%, до 2 843,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,04%, до 1 159,27 пункта. Заметно дорожают акции "Позитива" (+2,93%), "Вуш Холдинга" (+2,53%), НМТП (+2,27%), "ЛСР" (+2,10%), ДВМП (+2,09%). Теряют в цене акции "Ростелекома" (-2,13%), "Мечела" (-0,71%), "Татнефти" (обыкновенные снижаются на 0,68%, префы - на 0,6%), ТМК (-0,65%). "При приближении индекса к 2900 мы ждем относительно сильную фиксацию прибыли - бумаги начнут продавать те, кто сумел их купить внизу. Особенно сильно это желание будет у инвесторов, открывавших маржинальные позиции", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня как минимум в первой половине дня, ввиду более сдержанной динамики рынка нефти, снятости избыточной перепроданности и в целом отыгранности внутренней новостной повестки, ждем ослабления импульса к росту. Индекс Мосбиржи может в понедельник перейти к проторговке середины нашего текущего целевого диапазона 2800-2900 пунктов, развитие повышательного движения во второй половине дня определит, по нашему мнению, конъюнктура мировых рынков, в первую очередь на рынке США и нефти", - отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. В целом рынок продолжает видеться позитивно - закрепление выше 200-дневной средней и развитие движение индекса в направлении 3000-3100 пунктов при сохранении позитивного новостного фона представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250414/indeksy-856644730.html

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российский рынок акций, мосбиржа, рынки, торги, акции, сша