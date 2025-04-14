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Российский рынок акций умеренно растет в начале недели

Российский рынок акций умеренно растет в начале недели - 14.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:04+0300

2025-04-14T15:04+0300

2025-04-14T15:04+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск растет на 0,44%, до 2 842,47 пункта. "На рынок акций начали возвращаться покупатели. На утренней сессии понедельника индекс Мосбиржи уже был на 2880 пунктов, ближайшая цель вырисовывается у 2900 пунктов. Общие настроения тоже улучшились, что связано как с объявлением Вашингтоном 90-дневной отсрочки в полном введении новых пошлин для 75 стран, так и с решением президента США Дональда Трампа временно смягчить торговые претензии к Китаю, освободив от сборов электронику и смартфоны", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". "В ближайшие месяцы для российских нефтяных компаний определяющим будет динамика санкционной политики и прогресс (или его отсутствие) в переговорах с США по российско-украинскому конфликту. Также важным остается политика ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи нефти и переговоры Ирана и США, которые определяет перспективу возвращения на рынок иранской нефти, а значит, и большего предложения топлива, что для котировок негативно", - отмечает Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". В лидерах роста стоимости — акции "Вуш Холдинга" (+5,01%), "Новабева" (+3,21%), НМТП (+2,54%), "Позитива" (+2,16%), "Сегежи" (+2,12%), "Камаза" (+1,25%). "Для роста котировок "Вуш Холдинга" основным поводом стало сезонное возобновление работы сервиса в Москве и других городах центральной части России", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения котировок — акции "Ростелекома" (-5,47%), АФК "Система" (-2,98%), НЛМК (-2,10%), "Интер РАО" (-1,90%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,69%), акции "М.Видео" (-1,54%). "Базовый краткосрочный взгляд на российский рынок – нейтральный. При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи может предпринимать попытки выйти за 2900 п., однако у этих уровней могут активизироваться инвесторы, желающие зафиксировать прибыль. Для уверенного роста пока слишком много внешней неопределенности", - считает Бахтин. Пока участники российского рынка получают некоторое облегчение, чтобы сместить фокус на макроданные и риторику ЦБ. Скорее всего, до заседания Банка России 25 апреля движения котировок будут осторожными, заключает Попцова.

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рынки, торги, мосбиржа, ук альфа-капитал, сша, дональд трамп