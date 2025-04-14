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Российский рынок акций снизился на 0,36%
Российский рынок акций снизился на 0,36% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,36%
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:10+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 2819,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,2% до 1161,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,13%, до 1073,21 пункта.Валютные индексы выросли из-за укрепления рубля к юаню и доллару.
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акции, рынки, ртс, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынки, РТС, Мосбиржа
Российский рынок акций снизился на 0,36%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,36%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 2819,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,2% до 1161,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,13%, до 1073,21 пункта.
Валютные индексы выросли из-за укрепления рубля к юаню и доллару.
Российский рынок акций умеренно растет в начале недели