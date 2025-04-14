https://1prime.ru/20250414/aktsii-856675255.html

Российский рынок акций снизился на 0,36%

Российский рынок акций снизился на 0,36% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,36%

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:10+0300

2025-04-14T19:10+0300

2025-04-14T19:14+0300

экономика

акции

рынки

ртс

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 2819,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,2% до 1161,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,13%, до 1073,21 пункта.Валютные индексы выросли из-за укрепления рубля к юаню и доллару.

https://1prime.ru/20250414/aktsii-856664245.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынки, ртс, мосбиржа