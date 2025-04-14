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Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду

Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду - 14.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду

Чаще всего россияне импульсивно приобретают дополнительную вещь в магазине одежды, если ее предложат во время примерки, а каждый пятый докупает одежду во время... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне импульсивно приобретают дополнительную вещь в магазине одежды, если ее предложат во время примерки, а каждый пятый докупает одежду во время консультации или на кассе, подсчитали для РИА Новости аналитики системы контроля и управления персоналом SteadyControl. "Чаще всего потребители склонны к импульсивным покупкам во время примерки - большинство из них (66%) приобретет дополнительную вещь, если ее предложат на этом этапе. Каждый пятый россиянин докупит одежду во время консультации или на кассе, а еще 10% потребителей сделают это, если товар предложат при оформлении онлайн-заказа", - говорится в исследовании в ходе которого было проанализировано более 13,5 тысячи диалогов с клиентами в магазинах одежды. Отмечается, что в четверти случаев россияне приобретают одежду в комплекте - например, еще одну пару брюк к костюму. Обычно по такому принципу дополнительно приобретают брюки, галстуки, сорочки и сезонные аксессуары. По подсчетам аналитиков, на желание докупить одежду или обувь влияет качество обслуживания и соблюдение процессов. Так, в 6 из 10 случаев потребитель совершит дополнительную покупку с большей вероятностью, если консультант уточнит его предпочтения по цветам или стилю модели. В свою очередь половина россиян обратят внимание на дополнительную позицию, если достаточно узнают о выгоде и свойствах товара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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