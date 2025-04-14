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Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду
Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду - 14.04.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду
Чаще всего россияне импульсивно приобретают дополнительную вещь в магазине одежды, если ее предложат во время примерки, а каждый пятый докупает одежду во время... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:45+0300
2025-04-14T07:45+0300
бизнес
общество
россия
москва
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне импульсивно приобретают дополнительную вещь в магазине одежды, если ее предложат во время примерки, а каждый пятый докупает одежду во время консультации или на кассе, подсчитали для РИА Новости аналитики системы контроля и управления персоналом SteadyControl. "Чаще всего потребители склонны к импульсивным покупкам во время примерки - большинство из них (66%) приобретет дополнительную вещь, если ее предложат на этом этапе. Каждый пятый россиянин докупит одежду во время консультации или на кассе, а еще 10% потребителей сделают это, если товар предложат при оформлении онлайн-заказа", - говорится в исследовании в ходе которого было проанализировано более 13,5 тысячи диалогов с клиентами в магазинах одежды. Отмечается, что в четверти случаев россияне приобретают одежду в комплекте - например, еще одну пару брюк к костюму. Обычно по такому принципу дополнительно приобретают брюки, галстуки, сорочки и сезонные аксессуары. По подсчетам аналитиков, на желание докупить одежду или обувь влияет качество обслуживания и соблюдение процессов. Так, в 6 из 10 случаев потребитель совершит дополнительную покупку с большей вероятностью, если консультант уточнит его предпочтения по цветам или стилю модели. В свою очередь половина россиян обратят внимание на дополнительную позицию, если достаточно узнают о выгоде и свойствах товара.
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192
40
192
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бизнес, общество , россия, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
07:45 14.04.2025
 
Аналитики рассказали, когда россияне импульсивно покупают одежду

SteadyControl: россияне чаще всего докупают одежду во время примерки

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Чаще всего россияне импульсивно приобретают дополнительную вещь в магазине одежды, если ее предложат во время примерки, а каждый пятый докупает одежду во время консультации или на кассе, подсчитали для РИА Новости аналитики системы контроля и управления персоналом SteadyControl.
"Чаще всего потребители склонны к импульсивным покупкам во время примерки - большинство из них (66%) приобретет дополнительную вещь, если ее предложат на этом этапе. Каждый пятый россиянин докупит одежду во время консультации или на кассе, а еще 10% потребителей сделают это, если товар предложат при оформлении онлайн-заказа", - говорится в исследовании в ходе которого было проанализировано более 13,5 тысячи диалогов с клиентами в магазинах одежды.
Отмечается, что в четверти случаев россияне приобретают одежду в комплекте - например, еще одну пару брюк к костюму. Обычно по такому принципу дополнительно приобретают брюки, галстуки, сорочки и сезонные аксессуары.
По подсчетам аналитиков, на желание докупить одежду или обувь влияет качество обслуживания и соблюдение процессов. Так, в 6 из 10 случаев потребитель совершит дополнительную покупку с большей вероятностью, если консультант уточнит его предпочтения по цветам или стилю модели.
В свою очередь половина россиян обратят внимание на дополнительную позицию, если достаточно узнают о выгоде и свойствах товара.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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