https://1prime.ru/20250414/atr-856658511.html

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник ростом

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник ростом - 14.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне сообщений об исключениях из импортных пошлин США, роста... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:54+0300

2025-04-14T12:54+0300

2025-04-14T12:54+0300

экономика

атр

рынки

торги

индексы

гонконг

сша

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_0:58:2048:1211_1920x0_80_0_0_0de0b70f0b2c47aca2da9982cc3ca16d.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне сообщений об исключениях из импортных пошлин США, роста американских бирж и макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3 262,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,15%, до 1 903,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,4%, до 21 417,4 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,95%, до 2 455,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,34%, до 7 748,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,18%, до 33 982,36 пункта. Администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. В то же время Трамп отмечал, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. В результате американские биржи выросли в пятницу, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 2,06%. Акции Taiyo Yuden, поставщика Apple, в Токио подорожали на 6,01%, это сильнейший рост в индексе Nikkei 225; бумаги японского производителя компонентов электроники Alps Electric подорожали на 5,96%, акции Advantest – на 4,92%. Акции китайских компаний в Гонконге выросли в цене: индекс Hang Seng China Enterprise поднялся на 2,11%. Инвесторы обратили внимание на статистику. Так, экспорт из Китая в марте вырос на 12,4% год к году, аналитики ожидали роста на 4,4%; импорт в страну сократился на 4,3% в годовом выражении, хотя ожидалось снижение на 2%. Промышленное производство Японии в феврале, по окончательной оценке, выросло на 2,3% по отношению к январю, что оказалось меньше первой оценки роста на 2,5%; в годовом исчислении рост составил 0,1%, а не 0,3%. Стоимость меди при этом растет на 1%, цена золота – находится вблизи рекордных уровней, что поддержало стоимость акций металлургических компаний. Австралийский горнодобывающий сектор поднялся на 2,1%. Акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 4,4%, в Гонконге – на 9,85%.

https://1prime.ru/20250414/aktsii-856650470.html

гонконг

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атр, рынки, торги, индексы, гонконг, сша, пошлины