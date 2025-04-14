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Unicredit сможет увеличить долю в немецком Commerzbank
Unicredit сможет увеличить долю в немецком Commerzbank - 14.04.2025, ПРАЙМ
Unicredit сможет увеличить долю в немецком Commerzbank
Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило итальянскому банку Unicredit увеличить долю в немецком банковском концерне Commerzbank до 29,99%,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:43+0300
2025-04-14T13:43+0300
2025-04-14T13:43+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило итальянскому банку Unicredit увеличить долю в немецком банковском концерне Commerzbank до 29,99%, следует из пресс-релиза ведомства. В середине марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил увеличение доли Uniсredit в банке Commerzbank до 29,9%. "Уже заявленное приобретение миноритарной доли привело к укреплению рыночной позиции Uniсredit в сфере розничных и корпоративных банковских услуг в Германии. Поэтому мы уделили пристальное внимание финансовым услугам, которые оказались особенно затронуты. Во всех областях действуют другие крупные конкуренты, поэтому было выдано разрешение на реализацию этого намерения", - заявил глава ведомства Андреас Мундт. "Мы приняли к сведению решение федерального антимонопольного ведомства. Позиция федерального правительства по этому вопросу остается неизменной", - заявил также на брифинге в понедельник официальный представитель министерства финансов Штеффен Келлер, отвечая на вопрос по поводу решения антимонопольного ведомства. "Федеральное правительство поддерживает направленную на самостоятельность стратегию Commerzbank и амбициозные финансовые цели Commerzbank, объявленные в феврале. Федеральное правительство неоднократно давало понять, что отвергает несогласованные и недружественные действия и что враждебные поглощения в банковском секторе неуместны, особенно когда речь идет о банках, имеющих системное значение", - добавил он. Тем временем в сентябре канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по этому вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными. В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку Uniсredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий.
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банки, бизнес, германия, москва, италия, олаф шольц
Банки, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ИТАЛИЯ, Олаф Шольц
Unicredit сможет увеличить долю в немецком Commerzbank
Unicredit сможет увеличить увеличить долю в немецком Commerzbank до 29,99%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило итальянскому банку Unicredit увеличить долю в немецком банковском концерне Commerzbank до 29,99%, следует из пресс-релиза ведомства.
В середине марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) одобрил увеличение доли Uniсredit в банке Commerzbank до 29,9%. "Уже заявленное приобретение миноритарной доли привело к укреплению рыночной позиции Uniсredit в сфере розничных и корпоративных банковских услуг в Германии. Поэтому мы уделили пристальное внимание финансовым услугам, которые оказались особенно затронуты. Во всех областях действуют другие крупные конкуренты, поэтому было выдано разрешение на реализацию этого намерения", - заявил глава ведомства Андреас Мундт.
"Мы приняли к сведению решение федерального антимонопольного ведомства. Позиция федерального правительства по этому вопросу остается неизменной", - заявил также на брифинге в понедельник официальный представитель министерства финансов Штеффен Келлер, отвечая на вопрос по поводу решения антимонопольного ведомства.
"Федеральное правительство поддерживает направленную на самостоятельность стратегию Commerzbank и амбициозные финансовые цели Commerzbank, объявленные в феврале. Федеральное правительство неоднократно давало понять, что отвергает несогласованные и недружественные действия и что враждебные поглощения в банковском секторе неуместны, особенно когда речь идет о банках, имеющих системное значение", - добавил он.
Тем временем в сентябре канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по этому вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку Uniсredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий.
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