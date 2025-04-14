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В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны

В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны - 14.04.2025, ПРАЙМ

В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны

Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:23+0300

2025-04-14T19:23+0300

2025-04-14T19:23+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники. В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным. В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.

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финансы, банки, вашингтон, barron's, минфин сша, goldman sachs