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В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/barrons-856675592.html
В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны
В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны - 14.04.2025, ПРАЙМ
В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны
Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:23+0300
2025-04-14T19:23+0300
экономика
финансы
банки
вашингтон
barron's
минфин сша
goldman sachs
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники. В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным. В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.
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финансы, банки, вашингтон, barron's, минфин сша, goldman sachs
Экономика, Финансы, Банки, ВАШИНГТОН, Barron's, Минфин США, Goldman Sachs
19:23 14.04.2025
 
В США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны

Barron's: в США начали расследование в отношении единственного криптобанка страны

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники.
В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным.
В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
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ЭкономикаФинансыБанкиВАШИНГТОНBarron'sМинфин СШАGoldman Sachs
 
 
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