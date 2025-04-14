https://1prime.ru/20250414/benzin-856672294.html
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49%
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49%
Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Петербургской бирже на 1,49%, до 51 011 рублей за... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:44+0300
2025-04-14T17:44+0300
2025-04-14T17:44+0300
экономика
аи-92
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санкт-петербургская биржа
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Петербургской бирже на 1,49%, до 51 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время марка Аи-95 в понедельник подешевела на 0,28% - до 57 590 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на Аи-92 снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,03% - до 60 528 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 1,17%, до 76 166 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,9%, до 16 269 рублей. Стоимость мазута выросла на 0,28% - до 25 585 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
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аи-92, бензин, биржевые цены на бензин, санкт-петербургская биржа
Экономика, Аи-92, Бензин, биржевые цены на бензин, Санкт-Петербургская биржа
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже поднялась до 51 011 рублей за тонну
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Петербургской бирже на 1,49%, до 51 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В то же время марка Аи-95 в понедельник подешевела на 0,28% - до 57 590 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на Аи-92 снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,03% - до 60 528 рублей.
Авиакеросин вырос в цене на 1,17%, до 76 166 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,9%, до 16 269 рублей. Стоимость мазута выросла на 0,28% - до 25 585 рублей за тонну.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков.
Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 1,83%, Аи-95 подорожал на 0,49%