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Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49%

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже выросла на 1,49%

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Петербургской бирже на 1,49%, до 51 011 рублей за... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:44+0300

2025-04-14T17:44+0300

2025-04-14T17:44+0300

экономика

аи-92

бензин

биржевые цены на бензин

санкт-петербургская биржа

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на Петербургской бирже на 1,49%, до 51 011 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В то же время марка Аи-95 в понедельник подешевела на 0,28% - до 57 590 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю цена на Аи-92 снизилась на 1,83%, а марка Аи-95, напротив, подорожала на 0,49%. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,03% - до 60 528 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 1,17%, до 76 166 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 2,9%, до 16 269 рублей. Стоимость мазута выросла на 0,28% - до 25 585 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в конце марта замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков. Минфин РФ вместе с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем ранее заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.

https://1prime.ru/20250411/benzin-856601098.html

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