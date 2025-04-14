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Биржи США растут на новостях об исключении электроники из-под пошлин

Биржи США растут на новостях об исключении электроники из-под пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ

Биржи США растут на новостях об исключении электроники из-под пошлин

Основные фондовые индексы США заметно растут в начале недели на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:50+0300

2025-04-14T16:50+0300

2025-04-14T16:50+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно растут в начале недели на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом страны Дональдом Трампом, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,71%, до 40 497,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,37%, до 16 953,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,26%, до 5 429,88 пункта. Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. "Потребительская электроника - одна из крупнейших составляющих общего импорта в США из Китая, и это значительно ослабит влияние на такие компании, как Apple", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика MUFG Bank Ltd Дерека Халпенни (Derek Halpenny). Однако, как указывает эксперт, решение вряд ли поможет восстановить доверие инвесторов, и беспокойство на рынках, скорее всего, сохранится.

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рынки, сша, apple, nasdaq composite