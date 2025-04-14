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Индонезию пригласили к участию в инициативе зерновой биржи БРИКС

Индонезию пригласили к участию в инициативе зерновой биржи БРИКС - 14.04.2025, ПРАЙМ

Индонезию пригласили к участию в инициативе зерновой биржи БРИКС

Индонезия приглашена к участию в инициативе зерновой биржи стран БРИКС, сообщила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна РФ Ксения... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:58+0300

2025-04-14T08:58+0300

2025-04-14T08:58+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

индонезия

денис мантуров

росконгресс

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ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. Индонезия приглашена к участию в инициативе зерновой биржи стран БРИКС, сообщила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна РФ Ксения Боломатова на полях бизнес-форума "Россия – Индонезия" в Джакарте. По словам Боломатовой, Россия является "надежным гарантом" для Индонезии в сфере поставок зерна, помогая обеспечивать продовольственную безопасность нации. "Россия надежный и долгосрочный партнер, который может обеспечить необходимую поставку. Отдельно хочу отметить, что в январе 2025 года Индонезия стала десятым полноправным членом объединения БРИКС. И здесь в части долгосрочного инфраструктурного сотрудничества мы рассчитываем на участие индонезийских партнеров в такой инициативе Российской Федерации, как создание зерновой биржи БРИКС", - отметила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна. По ее словам, страны БРИКС являются крупнейшими производителями, импортерами, экспортерами и потребителями зерновой продукции. Организаторами бизнес-форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

https://1prime.ru/20250413/indoneziya-856636356.html

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сельское хозяйство, россия, индонезия, денис мантуров, росконгресс