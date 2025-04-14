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ДГК направит более 12 миллиардов рублей на капремонт ТЭЦ в Хабаровском крае

ДГК направит более 12 миллиардов рублей на капремонт ТЭЦ в Хабаровском крае - 14.04.2025, ПРАЙМ

ДГК направит более 12 миллиардов рублей на капремонт ТЭЦ в Хабаровском крае

"Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в Группу РусГидро) направит более 12 миллиардов рублей на капремонт ТЭЦ в Хабаровском крае, сообщил РИА... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:03+0300

2025-04-14T07:03+0300

2025-04-14T07:03+0300

энергетика

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ХАБАРОВСК, 14 апр - ПРАЙМ. "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в Группу РусГидро) направит более 12 миллиардов рублей на капремонт ТЭЦ в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости пресс-секретарь филиала компании в регионе Семен Симоненко. "ДГК приступило к масштабной программе капитального ремонта оборудования ТЭЦ в Хабаровском крае с целью подготовки к следующему отопительному периоду. Общий объем направленных средств составит более 12 миллиардов рублей", - сообщил Симоненко. В текущем году запланировано проведение капитальных и средних ремонтов 29 единиц основного оборудования на ТЭЦ Хабаровского края, включая 10 котлоагрегатов, семь турбоагрегатов, три турбогенератора, восемь водогрейных котлов и трансформатор, уточнил собеседник агентства. Он отметил, что мероприятия проводятся по программе повышения надежности тепловых электростанций ДГК, которая включает в себя 163 пункта. Кроме того, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани в 2025 году запланирована перекладка порядка 19 километров тепловых сетей и замена шести километров теплоизоляции. На эти цели будет направлено 1,7 миллиарда рублей, отметил представитель компании. Энергетики уже приступили к выполнению поставленных задач, но основной фронт работ развернется сразу после завершения текущего отопительного сезона.

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