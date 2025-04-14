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Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год - 14.04.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Мегафона" на общем собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам 2024 года 15,7 миллиарда рублей, или 25,33 рубля на акцию, сообщила... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:57+0300

2025-04-14T10:57+0300

2025-04-14T10:57+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" на общем собрании приняли решение направить на дивиденды по итогам 2024 года 15,7 миллиарда рублей, или 25,33 рубля на акцию, сообщила компания. "Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 25 (Двадцати пяти) рублей 33 (Тридцати трех) копеек на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях", - говорится в сообщении. "Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 финансового года, в размере 15 704 600 000 (Пятнадцати миллиардов семисот четырех миллионов шестисот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 финансового года, не распределять", - отмечается там же. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям, назначено 21 апреля. Ранее совет директоров "Мегафона" рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2024 года 15,7 миллиарда рублей. "Мегафон" - крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

https://1prime.ru/20250410/dividendy-856561501.html

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рынки, акции, мегафон