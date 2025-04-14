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Доллар дешевеет к другим мировым валютам на опасениях вокруг торговой войны

Доллар дешевеет к другим мировым валютам на опасениях вокруг торговой войны - 14.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к другим мировым валютам на опасениях вокруг торговой войны

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник утром на опасениях вокруг торговой войны в мире, свидетельствуют данные бирж и комментарий... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:50+0300

2025-04-14T08:50+0300

2025-04-14T08:50+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник утром на опасениях вокруг торговой войны в мире, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 8.37 мск курс евро к доллару рос до 1,138 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 142,95 иены со 143,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 99,59 пункта. "Для устойчивого укрепления доллара необходимо быстрое мирное урегулирование торговой войны, до того времени, когда экономике США будет нанесен долгосрочный ущерб", - цитирует агентство Блумберг старшего макроэкономического и валютного стратега Sparebank 1 Markets AS в Осло Дэйна Цекова (Dane Cekov). "Доллар продолжит слабеть в ближайшие месяцы, так как влияние пошлин президента США Дональда Трампа отражается в точных данных, таких как показатели потребления населения, инфляции и рынка труда", - добавил аналитик. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, торги, сша, китай, дональд трамп, доллар, евро, иена, курсы валют