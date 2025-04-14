https://1prime.ru/20250414/dollar-856657471.html

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне опасений по торговле

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне опасений по торговле - 14.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне опасений по торговле

Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем снижается на фоне торговых опасений из-за политики США по импортным пошлинам, свидетельствуют данные... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:39+0300

2025-04-14T12:39+0300

2025-04-14T12:39+0300

экономика

доллар

рынки

сша

дональд трамп

пошлины

евро

иена

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник днем снижается на фоне торговых опасений из-за политики США по импортным пошлинам, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1399 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 142,92 иены со 143,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,71%, до 99,39 пункта. С начала года индекс доллара сократился уже на 8,2%, к евро доллар подешевел на 10%. Курс евро к доллару находится вблизи уровня 1,14 доллара за евро с прошлой пятницы - это самый высокий уровень с февраля 2022 года. Давление на доллар связано с неоднозначной торговой политикой США. Администрация американского президента Дональда Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. Трамп же заявлял, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину". Министр торговли страны Говард Латник отмечал, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "взаимных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. Инвесторы ожидают в четверг, 17 апреля, объявления итогов очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что регулятор вновь снизит процентную ставку - до 2,4% с 2,65%. Цикл снижения ставки ЕЦБ продолжается с сентября прошлого года.

https://1prime.ru/20250414/yuan-856653979.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, рынки, сша, дональд трамп, пошлины, евро, иена, курсы валют