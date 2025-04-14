https://1prime.ru/20250414/dollar-856660079.html

Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт

Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт - 14.04.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт

Внебиржевой курс доллара, который в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей, где не был со второй половины марта, до конца недели удержится в диапазоне... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T13:45+0300

2025-04-14T13:45+0300

2025-04-14T13:45+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Внебиржевой курс доллара, который в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей, где не был со второй половины марта, до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля, дал прогноз РИА Новости старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. К 13.38 мск расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - снижается на 2 копейки, до 82,05 рубля. При этом на пике снижения в понедельник он опускался до 81,67 рубля. Силаев считает, что курс доллара до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля. "На фоне стабилизации внешнего контура банки и крупные рыночные участники пересматривают свои ожидания на более позитивные. Из-за этого, вероятно, положение рубля стабилизируется. При этом нефтяной фактор сегодня также способствует благоприятному настрою. Баррель Brent "подрос" до 65,4 доллара, в рублях нефть "повысилась" к 5532 рублям", - пояснил эксперт. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250414/dollar-856657471.html

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