https://1prime.ru/20250414/dollar-856660079.html
Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт
Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт - 14.04.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт
Внебиржевой курс доллара, который в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей, где не был со второй половины марта, до конца недели удержится в диапазоне... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:45+0300
2025-04-14T13:45+0300
2025-04-14T13:45+0300
экономика
доллар
рынки
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Внебиржевой курс доллара, который в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей, где не был со второй половины марта, до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля, дал прогноз РИА Новости старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. К 13.38 мск расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - снижается на 2 копейки, до 82,05 рубля. При этом на пике снижения в понедельник он опускался до 81,67 рубля. Силаев считает, что курс доллара до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля. "На фоне стабилизации внешнего контура банки и крупные рыночные участники пересматривают свои ожидания на более позитивные. Из-за этого, вероятно, положение рубля стабилизируется. При этом нефтяной фактор сегодня также способствует благоприятному настрою. Баррель Brent "подрос" до 65,4 доллара, в рублях нефть "повысилась" к 5532 рублям", - пояснил эксперт. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250414/dollar-856657471.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, рынки, курсы валют
Экономика, доллар, Рынки, Курсы валют
Внебиржевой курс доллара удержится в районе 82-84 рубля, считает эксперт
Трейдер Силаев: внебиржевой курс доллара до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Внебиржевой курс доллара, который в пятницу и понедельник опускался ниже 82 рублей, где не был со второй половины марта, до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля, дал прогноз РИА Новости старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
К 13.38 мск расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - снижается на 2 копейки, до 82,05 рубля. При этом на пике снижения в понедельник он опускался до 81,67 рубля.
Силаев считает, что курс доллара до конца недели удержится в диапазоне 82-84 рубля.
"На фоне стабилизации внешнего контура банки и крупные рыночные участники пересматривают свои ожидания на более позитивные. Из-за этого, вероятно, положение рубля стабилизируется. При этом нефтяной фактор сегодня также способствует благоприятному настрою. Баррель Brent "подрос" до 65,4 доллара, в рублях нефть "повысилась" к 5532 рублям", - пояснил эксперт.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне опасений по торговле