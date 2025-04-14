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В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых

В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых - 14.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о запрете мигрантам оформляться в качестве самозанятых

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается запретить... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:30+0300

2025-04-14T10:30+0300

2025-04-14T10:30+0300

россия

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дума

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законопроект

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается запретить иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, применять специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается запретить применять специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" иностранным гражданам, если сведения о них включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что с 5 февраля этого года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предназначенный для учета иностранных граждан, находящихся в РФ и не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Кроме того, для данной категории граждан запрещена и государственная регистрация внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме того, авторы подчеркивают, что по состоянию на начало марта 2025 года в России уже зарегистрировано около 13 миллионов самозанятых, включая несколько тысяч иностранных граждан, большая часть из которых работает водителями и курьерами. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит устранить правовые пробелы, усилит контроль за миграционными и финансовыми потоками со стороны государства, а также защитит интересы граждан РФ. -0-

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россия, рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр, дума, мигранты, самозанятые, законопроект