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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 14.04.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T05:23+0300
2025-04-14T05:23+0300
2025-04-14T05:23+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Перекрытие было введено в 4.50 мск, оно продлилось 13 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, москва
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Перекрытие было введено в 4.50 мск, оно продлилось 13 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.