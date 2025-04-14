https://1prime.ru/20250414/dvizhenie-856643207.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 14.04.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T05:23+0300

2025-04-14T05:23+0300

2025-04-14T05:23+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было введено в 4.50 мск, оно продлилось 13 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва