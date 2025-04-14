https://1prime.ru/20250414/ekonomika-856645985.html
"И хочется, и колется". ЕС собирается отдать миллиарды Москве
"И хочется, и колется". ЕС собирается отдать миллиарды Москве - 14.04.2025, ПРАЙМ
"И хочется, и колется". ЕС собирается отдать миллиарды Москве
Переговоры между Кремлем и Белым домом продолжаются, в то время как ЕС остается в стороне, а отношения с ним усложняются из-за введения торговых пошлин,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:31+0300
2025-04-14T08:31+0300
2025-04-14T08:32+0300
экономика
россия
ес
активы
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Переговоры между Кремлем и Белым домом продолжаются, в то время как ЕС остается в стороне, а отношения с ним усложняются из-за введения торговых пошлин, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, российские активы до сих пор заморожены в системе Euroclear, и доходы от них передаются Киеву. Тем не менее, от былой решимости полностью присвоить российские активы не осталось и следа, так как ЕС рискует столкнуться с юридическими и финансовыми последствиями.ЕС осознает, что арест активов Центробанка противоречит международному праву и угрожает финансовой стабильности. Некоторые наблюдатели считают, что возможна частичная разморозка активов или применение менее суровых санкций."Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — заметил в беседе с агентством Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".В издании также заметили, что результативным вариантом может быть частичная компенсация потерь от заморозки активов. Золотой запас России достиг рекордного уровня, что позволит частично компенсировать потери. Однако регулятор, скорее всего, не планирует использовать эти средства, так как они служат гарантией финансовой стабильности страны и поддерживают национальную валюту. Если активы будут разморожены, Россия получит значительную финансовую подушку безопасности.
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россия, ес, активы
Экономика, РОССИЯ, ЕС, активы
"И хочется, и колется". ЕС собирается отдать миллиарды Москве
Экономист Кырлан: ЕС провоцирует опасный прецедент в мировой финансовой системе
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
Переговоры между Кремлем и Белым домом продолжаются, в то время как ЕС остается в стороне, а отношения с ним усложняются из-за введения торговых пошлин, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, российские активы до сих пор заморожены в системе Euroclear, и доходы от них передаются Киеву. Тем не менее, от былой решимости полностью присвоить российские активы не осталось и следа, так как ЕС рискует столкнуться с юридическими и финансовыми последствиями.
ЕС осознает, что арест активов Центробанка противоречит международному праву и угрожает финансовой стабильности. Некоторые наблюдатели считают, что возможна частичная разморозка активов или применение менее суровых санкций.
"Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — заметил в беседе с агентством Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
В издании также заметили, что результативным вариантом может быть частичная компенсация потерь от заморозки активов. Золотой запас России достиг рекордного уровня, что позволит частично компенсировать потери. Однако регулятор, скорее всего, не планирует использовать эти средства, так как они служат гарантией финансовой стабильности страны и поддерживают национальную валюту. Если активы будут разморожены, Россия получит значительную финансовую подушку безопасности.
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