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Индонезия и Россия могут подписать соглашение о креативной экономике
Индонезия и Россия могут подписать соглашение о креативной экономике - 14.04.2025, ПРАЙМ
Индонезия и Россия могут подписать соглашение о креативной экономике
Россия и Индонезия завершают работу над меморандумом о взаимопонимании в сфере креативной экономики, он может быть подписан уже в 2025 году, заявил заместитель... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:38+0300
2025-04-14T10:38+0300
2025-04-14T10:38+0300
экономика
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ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. Россия и Индонезия завершают работу над меморандумом о взаимопонимании в сфере креативной экономики, он может быть подписан уже в 2025 году, заявил заместитель министра креативной экономики Индонезии Чечеп Рукенди на полях бизнес-форума "Россия – Индонезия" в Джакарте. "Я хотел бы сообщить вам, что сейчас совместно с министерством иностранных дел, а также с министерством экономического развития России мы завершаем работу над проектом меморандума о взаимопонимании между правительством Индонезии и правительством России в сотрудничестве и кооперации в сфере креативной экономики. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании может быть подписан нашими министрами в этом (2025 - ред.) году", - рассказал Чечеп Рукенди. Организаторами бизнес-форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества.
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россия, индонезия, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Росконгресс
Индонезия и Россия могут подписать соглашение о креативной экономике
Рукенди: Россия и Индонезия завершают работу над меморандумом о сотрудничестве
ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. Россия и Индонезия завершают работу над меморандумом о взаимопонимании в сфере креативной экономики, он может быть подписан уже в 2025 году, заявил заместитель министра креативной экономики Индонезии Чечеп Рукенди на полях бизнес-форума "Россия – Индонезия" в Джакарте.
"Я хотел бы сообщить вам, что сейчас совместно с министерством иностранных дел, а также с министерством экономического развития России мы завершаем работу над проектом меморандума о взаимопонимании между правительством Индонезии и правительством России в сотрудничестве и кооперации в сфере креативной экономики. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании может быть подписан нашими министрами в этом (2025 - ред.) году", - рассказал Чечеп Рукенди.
Организаторами бизнес-форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества.
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