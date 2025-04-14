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Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году
Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году - 14.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году
Экспорт Китая по итогам первого квартала 2025 года вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:45+0300
2025-04-14T07:57+0300
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ПЕКИН, 14 апр - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первого квартала 2025 года вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,8% и составил 853,67 миллиарда долларов, импорт снизился на 7%, составив 580,7 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-марте 2025 года достиг отметки в 1,434 триллиона долларов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в марте объем внешней торговли КНР достиг 525,18 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя марта 2024 года. Экспорт в марте составил 313,91 миллиарда долларов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 211,27 миллиарда долларов, что на 4,3% меньше, чем в марте 2024 года. Лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 237,827 миллиарда долларов, с ЕС - 180,524 миллиарда, с США - 154,584 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 118,303 миллиарда долларов, со странами Африки - 72,607 миллиарда долларов. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт вырос на 1,1%, до 2,585 триллиона.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, асеан, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, АСЕАН, ЕС
06:45 14.04.2025 (обновлено: 07:57 14.04.2025)
 
Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году

Экспорт Китая в I квартале вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Александр Штоль
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ПЕКИН, 14 апр - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первого квартала 2025 года вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 5,8% и составил 853,67 миллиарда долларов, импорт снизился на 7%, составив 580,7 миллиарда долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-марте 2025 года достиг отметки в 1,434 триллиона долларов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в марте объем внешней торговли КНР достиг 525,18 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя марта 2024 года. Экспорт в марте составил 313,91 миллиарда долларов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 211,27 миллиарда долларов, что на 4,3% меньше, чем в марте 2024 года.
Лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая со странами АСЕАН составил 237,827 миллиарда долларов, с ЕС - 180,524 миллиарда, с США - 154,584 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 118,303 миллиарда долларов, со странами Африки - 72,607 миллиарда долларов.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8% до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт вырос на 1,1%, до 2,585 триллиона.
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